SAMKON ve SAMDEF'ten Başkan Yüksel'e ziyaret

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ve Kartal Belediye Meclisi'ni ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarete SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel, SAMKON Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis üyesi Şefik Özdemir, SAMDEF Kadın Kolları Başkanı Betül Toğa ve her iki federasyonun yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüksel, federasyon yönetimine ve üyelerine teşekkür etti. Başkan Yüksel, Kartal’da yapılan hizmetleri ve projeleri aktararak yapılan çalışmalara dair bilgi verdi. Başkan Yüksel'in makamında gerçekleşen ziyarette federasyon üyeleri tarafından Başkan Yüksel'e üzerinde "Gökhan Yüksel" yazılı 55 numaralı Samsunspor forması ve çini işlemeli bir tabak hediye edildi.

Yapılan görüşmenin ardından ardından Federasyon üyeleri Kartal Belediye Meclisi’ni ziyaret etti. Başkan Gökhan Yüksel ve meclis üyelerine üzerinde ‘Atatürk ve Kadına Şiddete Hayır’ temalı Samsunspor formaları hediye edildi.