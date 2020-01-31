Şampiyonlar Gökhan Yüksel'i ziyaret etti

İstanbul genelinde düzenlenen bölge turnuvasında Kartal'ı temsil eden Cevizli Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayarak İstanbul'u Türkiye genelinde temsil etme hakkı kazandı. Hentbol takımında yer alan öğrencileri, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırlayan Başkan Gökhan Yüksel, başarılarından dolayı tüm öğrencileri tebrik etti. Ziyarette Kartal Belediye Meclis Üyesi Gülay Boyraz, Okul Müdürü Recep Yazıcı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Sinan Çoban da hazır bulundu.

Öğrencilerin elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüksel, "Kartal'da sporda başarı hikâyelerini çoğaltmak istiyoruz. Sporda tesisleşerek bunu sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Atalar'da yer alan toprak sahayı çimlendiriyoruz. Orası komple bir spor tesisine dönüşecek. Yunus Stadı’nın bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Yakacık'taki toprak sahadan da yeni bir tesis çıkaracağız. Kartal'da çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek. Her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cevizli Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, 6-9 Şubat tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak Türkiye Okullar Arası Kız Hentbol Turnuvası'nın Türkiye Şampiyonası ayağında İstanbul'u temsil edecek.