''Sanat Güneşi'' Zeki Müren, Bodrum'da anıldı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren, vefatının 28. yıl dönümünde Bodrum’da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatından bu yana olduğu gibi iki vakıf tarafından çok sevdiği Bodrum’da anıldı. 24 Eylül Salı günü, sanatçının Bodrum’da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulurken aynı günün akşamı Bodrum Antik Tiyatro’da anma konseri gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin destek verdiği konserde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde, sanatçılar Umut Akyürek ve Hakan Aysev sahne alırken gecenin sunuculuğunu ise sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin üstlendi.

Yoğun ilgi gören anma programına Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Yavuz Yılmaz, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tuğg. İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve üyeler ile her iki vakfın bağışçıları, çalışanları, şehit ve gazi aileleri, Muğla’nın önde gelen isimleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Konserin açılış konuşmasında TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tuğg. İsmail Şanlı, “Ülke genelinde çok önemli bir işlevi üstlenmek üzere, 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulan; bağışta bulunanlarda yüce bir gönül huzuru, yardım alanlarda ise büyük bir güven duygusu yaratan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, kıymetli bağışçımız Zeki Müren gibi yüce gönüllü bağışçılarımızın teveccühleri ile 42 yıldır şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizi ve çocuklarını bir baba şefkati ile kucaklayabilmiştir. Bu doğrultuda, bugüne kadar 56 bin 53 şehit/gazi ailesine, maddi ve manevi destek olan vakfımız, halihazırda 15 bin 950 şehit ailemize, gazimize ve evlatlarına düzenli olarak aylık yaklaşık 50 milyon lira yardımda bulunmaktadır. Bundan tam 28 sene evvel, mal varlığının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan “Sanat Güneşimiz” Zeki Müren, sanatçı kimliğini, toplumsal duyarlılığı, nahif kişiliği, mütevazı duruşu, kültürü, birikimi, eğitim sevdası ve vatan, millet sevgisiyle besleyen bir değerdir. Bu vesileyle şüphesiz ki Mehmetçiği en yakından tanıyan, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi, bugün bizleri bir araya getiren, vatan, millet ve eğitim sevdalısı kıymetli bağışçımız, Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i ve ebediyete intikal eden tüm yüce gönüllü bağışçılarımızı rahmet ve şükranla anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli bağışçımız, Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i kaybetmemizin üzerinden tam 28 yıl geçti. Özlemimiz yıllardır hiç azalmadan devam ediyor. Sanat güneşimizdi, eğitim güneşimiz oldu, değerli sanatçıyı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin gelmiş geçmiş en sevilen ve en kıymetli sanatçılarından Zeki Müren’in anıları, kalplerimizdeki yerini ilk günkü canlılığı ile korurken bağışları ise pırıl pırıl öğrencilerimizin gülümsemelerinde sonsuzluğa uzanıyor. Zeki Müren gerek sanatını icra edişiyle gerek kendine has üslubuyla gerekse de sevenlerine gösterdiği engin sevgi ve saygısıyla daima özel bir sanatçı oldu. Kendisi yaptığı bağışla topluma örnek, öğrencilerimize de “eğitim güneşi” olmuştur. Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile birlikte kendisi adına açılan fonlar aracılığıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimize eğitim desteği sağlıyor; Mehmetçik ailelerine yardım eli uzatıyoruz. Sanat Güneşimizin vefatının ardından oluşturulan TEV- Zeki Müren Burs Fonu’ndan bugüne kadar Türkiye genelinde 4 bin 225 burs sağlanmıştır. Burs fonundan 2024-2025 öğrenim yılında 180 öğrenciye ayda 4 bin 500 Lira burs desteği sağlanması planlanmaktadır. Kıymetli bağışçımızın hatırasını yaşatmayı amaçladığımız bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, bu özel geceye ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Sanatla harmanlanmış yaşamı ve dönemin sınırlarını aşan yeteneğiyle hafızalarımızda derin izler bırakan Zeki Müren, bizim için bir sanatçıdan daha ötesidir. Zeki Müren, Bodrum için her zaman ayrı bir yere sahiptir. Bu kentin toprağına, havasına ve kültürüne, onun eşsiz sanatı, kişiliği ve sevgisi işlemiştir. Bodrum ile olan özel bağı ve buraya bıraktığı kültürel katkılarla ‘Bodrum’un Paşası’ olarak anılan Müren, bu şehirde unutulmaz anılar biriktirmiştir. Zeki Müren her zaman kalplerimizde özel bir yer tutacak, müziği ve sanatıyla bizlere ilham vermeye devam edecek. Onun bize bıraktığı eşsiz müzik mirasını yaşatmak ve sanatsal değerlerini geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Katılımcıların doyasıya eğlenip şarkılara eşlik ettiği Zeki Müren Anma Programı, plaket takdimi ile sona erdi.

MEHMETÇİK VAKFI, VATAN HİZMETİNİ YERİNE GETİRİRKEN ŞEHİT OLAN VEYA ASKERLİK GÖREVİ ESNASINDA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİN YAKINLARI İLE GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN KENDİLERİNE VE ÇOCUKLARINA YARDIM ETMEKTEDİR.

TSK Mehmetçik Vakfı, kurulduğu 17 Mayıs 1982 tarihinden bu yana, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı, halkımızın huzuru için, canlarını hiçe sayarak Şehit veya Gazi olan, ya da askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile Gazi ve Engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlamakta, onların en değerli emanetleri olan çocuklarını yüksek lisans seviyesi dâhil okutmaktır. Bu doğrultuda, bugüne kadar 56.053 Şehit/Gazi ailesine, maddi/manevi destek olan Vakfımız, hali hazırda 15.950 Şehit ailemize, Gazimize ve evlatlarına düzenli olarak, aylık yaklaşık 50 milyon lira yardımda bulunmaktadır. Ayrıca Mehmetçik Vakfı, 2017 senesinden bu yana her sene Şehit Mehmetçik anneleri ve çocuklu eşleri ile babalarına, anneler ve babalar günü yardımında bulunmaktadır. Yapılan maddi yardımların yanı sıra, tüm Şehit ve Gazi aileleri ile bağışçılar, Genel Müdürlük ve Temsilcilikleri tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, Şehit ve Gazi aileleri ile bağışçıların ihtiyaç ve talepleri ile ilgilenilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Eğitim ile güçlendirilmiş, yenilik ve değişime öncülük edecek nesillerin yetişmesine katkı sağlama vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde, merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bugüne başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilerin yanında olan TEV, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da eğitim alanında fırsat eşitliğini temel alarak, başarılı ve maddi imkânları sınırlı bireylerin nitelikli eğitime erişimini sağlamak ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyarak bulundukları çevreyi güçlendirmek misyonuyla çalışmalarına devam etmektedir. TEV, kuruluşundan günümüze, yurt içinde 280 bini aşkın burs imkânı ve 2 binden fazla öğrenciye yurt dışı burs imkânı sağlayarak gençleri desteklemektedir. Eğitime katkılarını 33 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurtları açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletmiştir.