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Sancaktepe, 3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı

Sancaktepe, 3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı
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Sancaktepe Belediyesinin desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali"nin galası,Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 20 ülkeden 1980 başvurunun yapıldığı festivalde, finale kalan 100 eser izleyiciyle buluştu. Festivalde, ödüllü yapımların gösteriminin yanı sıra söyleşiler ve sinema dünyasının önemli konularının ele alındığı paneller de yapıldı. 

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarihi, kültürel zenginliği ve sanata ilham veren ruhuyla medeniyetler geçidi olduğunu söyledi. Festivalin sinemanın büyülü dünyasına yeni pencereler açtığını, farklı kültürleri buluşturduğunu ve sanatın evrensel diliyle insanların birbirini daha iyi anlamasına katkı sağladığını vurgulayan Yeğin, şunları aktardı: "Sinemanın gücü yalnızca eğlence değil aynı zamanda insanlığı bir araya getirmeye, düşünmeye ve değişime ilham vermeye dayanır. Yönetmenlerin vizyonları, oyuncuların ruh kattığı karakterler ve kameraların yakaladığı her kare, bizleri farklı dünyalara taşır. Sancaktepe'de  izleyicilerle buluşan filmler hepimize yeni duygular, yeni bakış açıları ve unutulmaz deneyimler sunuyor."şeklinde konuştu

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

 Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Tamer Levent, Prof. Dr. Murat Önsoy, Doç. Dr. Zeynep Merve Şıvgın Önsoy, Bulut Özdemir ve Mehmet Sindel'in yer aldığı jüri tarafından belirlenen farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerine takdim edildi. Festivalin ilk gününde aday filmlerin gösterimleri gerçekleştirildi, film ekipleri, oyuncular, yönetmenler ile sinema sektörünün önde gelen isimleri izleyicilerle buluştu. "En İyi Yabancı Kısa Film" ödülü Rusya'dan Dmitry Pasichnyuk'un yönettiği "Cellar"a, "En İyi Yerli Kısa Film" ödülü Ali Rıza Bayazıt'ın yönettiği "Tradition"a, "En İyi Belgesel Kısa Film" ödülü Adem Giliz'in yönettiği "Sezenler Olsun" ve Yanhai Gui'nin yönettiği "Hide and Seak"e verildi. "En İyi Uzun Metraj Belgesel Film" kategorisinde Ferhat Şendağ'ın yönettiği "Headman Mücahit" ve Moamen Ghonem'ın yönettiği "Gaza- A stolen childhood", "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde Selçuk Kaan Salk'ın yönettiği "I am Nadir" ve Serafima Mironova'un yönettiği "Sleepy" ödüle değer görüldü. "En İyi Öğrenci Yönetmen" ödülü ABD'li Grace O'Brien'a, "En İyi Uzun Metraj Film" ödülü Bermondsey Tales'ın yönettiği "The Spin"e, "En İyi Yönetmen" ödülü Onur Güler'e takdim edildi. "En İyi Animasyon" ödülü Jorge Morais Valle'nin yönettiği "In Half"a, "En İyi Yapımcı " ödülü "Aşkın Dünkü Çocukları"nın yapımcısı Selim Tuncer'e verildi. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü Pervin Bağdat, Zümrüt Erkin ve Hülya Avşar'ın, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Ahmadzia Baktyari ve Uğur Yücel'in, "En İyi Sinematografi" ödülü Burak Kablan'ın yönettiği "The Forgiven"ın, "En İyi Senaryo" ödülü ise "We Need to Talk About Dilan" filminin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu'nun oldu.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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