Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Yeni Yıl Öncesi Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni yıl öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek çalışanların yeni yılını kutladı. İlk olarak dış birimlerde görev yapan Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Makine İkmal ve Zabıta müdürlüğü personeli ardından belediye merkez binada idari personel ile samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Yeğin, geride kalan yılın değerlendirmesini yaparken, 2025 yılına dair kararlılık ve hedef mesajları verdi.

Ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen Sancaktepe’de planlanan projelerin eksiksiz şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Yeğin; mahalle evleri, sosyal tesisler, spor parkları, kreşler ve aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere birçok yatırımın tamamlandığını ifade etti. Belediye personelinin bu başarıdaki payına dikkat çeken Yeğin, hiçbir çalışanın mağdur edilmediğini ve şeffaf, adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretildiğini belirtti.

Sancaktepe Belediyesi’nin başarısının ekip ruhu ve ortak emekle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Yeğiğn tüm personele özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Başkan Yeğin, yeni yılda da aynı azim ve dayanışmayla Sancaktepe için çalışmaya devam edeceklerini belirterek “Geride bıraktığımız yıl, ülkemiz açısından ekonomik anlamda zorlu bir süreçti. Ancak bizler bu süreci mazeretlere sığınarak değil, dayanışmayı büyüterek ve daha çok çalışarak aşmayı tercih ettik.Mahalle evlerimizden sosyal tesislerimize, spor parklarımızdan kreşlerimize ve aile sağlığı merkezlerimize kadar planladığımız tüm projeleri bir bir hayata geçirdik. Bu başarı, sahada emek veren sizlerin gayretiyle mümkün oldu.Çok önemli bir ilkeyi özellikle vurgulamak isterim: Hiçbir personelimizi mağdur etmedik. Şeffaf, adil ve kamu kaynaklarını gözeten bir belediyecilik anlayışıyla, sizlerle birlikte Sancaktepe halkına hizmet ettik.Önümüzde yeni bir yıl var. Aynı özveri, aynı inanç ve aynı sorumluluk duygusuyla; çalışmaya, üretmeye ve Sancaktepe için hizmet etmeye devam edeceğiz.Bu vesileyle emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.” dedi.