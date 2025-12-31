  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Yeni Yıl Öncesi Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Yeni Yıl Öncesi Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Yeni Yıl Öncesi Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi
Güncelleme:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni yıl öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek çalışanların yeni yılını kutladı. İlk olarak dış birimlerde görev yapan Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Makine İkmal ve Zabıta müdürlüğü personeli ardından belediye merkez binada idari personel ile samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Yeğin, geride kalan yılın değerlendirmesini yaparken, 2025 yılına dair kararlılık ve hedef mesajları verdi.

Ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen Sancaktepe’de planlanan projelerin eksiksiz şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Yeğin; mahalle evleri, sosyal tesisler, spor parkları, kreşler ve aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere birçok yatırımın tamamlandığını ifade etti. Belediye personelinin bu başarıdaki payına dikkat çeken Yeğin, hiçbir çalışanın mağdur edilmediğini ve şeffaf, adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretildiğini belirtti.

Sancaktepe Belediyesi’nin başarısının ekip ruhu ve ortak emekle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Yeğiğn tüm personele özverili çalışmaları için teşekkür etti. 

Başkan Yeğin, yeni yılda da aynı azim ve dayanışmayla Sancaktepe için çalışmaya devam edeceklerini belirterek “Geride bıraktığımız yıl, ülkemiz açısından ekonomik anlamda zorlu bir süreçti. Ancak bizler bu süreci mazeretlere sığınarak değil, dayanışmayı büyüterek ve daha çok çalışarak aşmayı tercih ettik.Mahalle evlerimizden sosyal tesislerimize, spor parklarımızdan kreşlerimize ve aile sağlığı merkezlerimize kadar planladığımız tüm projeleri bir bir hayata geçirdik. Bu başarı, sahada emek veren sizlerin gayretiyle mümkün oldu.Çok önemli bir ilkeyi özellikle vurgulamak isterim: Hiçbir personelimizi mağdur etmedik. Şeffaf, adil ve kamu kaynaklarını gözeten bir belediyecilik anlayışıyla, sizlerle birlikte Sancaktepe halkına hizmet ettik.Önümüzde yeni bir yıl var. Aynı özveri, aynı inanç ve aynı sorumluluk duygusuyla; çalışmaya, üretmeye ve Sancaktepe için hizmet etmeye devam edeceğiz.Bu vesileyle emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
ÇELİKKUBBE'de bir aşama daha tamam: HİSAR-A göreve hazır!
Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı
2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden!
2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden!
İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor!
İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor!
2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü
2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü
Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar 500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İnci Taneleri Dilber'in dans şovuyla geri dönüyor! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! İstanbul'un kar hasreti sona erdi: Lapa lapa kar yağdı! Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu İslam Memiş 2026 yılı yatırım sepetini açıkladı: Altın ve gümüş sepet dışında! İslam Memiş 2026 yılı yatırım sepetini açıkladı: Altın ve gümüş sepet dışında! Özgür Özel'den genel başkanlara yeni yıl telefonu: Sadece tek partiyi aramadı Özgür Özel'den genel başkanlara yeni yıl telefonu: Sadece tek partiyi aramadı Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı! 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? 2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek? İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı! İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu mekanlara kapatma kararı!
Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son seçimi bilen şirket yılın son anketini açıkladı Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son seçimi bilen şirket yılın son anketini açıkladı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan Cem Küçük'e çok sert ifadeler! Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan Cem Küçük'e çok sert ifadeler! Emeklinin yeni yıl şoku! Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyor! Emeklinin yeni yıl şoku! Emeklilerin maaşına prim ve GSS kesintileri başlıyor! 2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden! 2026 yılında milyonlarca emekliye ve memura 7 kötü haber birden! Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kırtasiyede taciz rezaleti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı 500 milyon TL'lik vurgun! TMO'yu dolandıran depo sahibi yurt dışına kaçtı Resmen açıklandı: Fenerbahçe kongreye gidiyor! Seçim tarihi belli oldu Resmen açıklandı: Fenerbahçe kongreye gidiyor! Seçim tarihi belli oldu İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un anlattıkları yetmedi! Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti! Türkiye'nin yarım asırlık bir devi daha iflas etti!