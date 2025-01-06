Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin: ''Sevdamız Sancaktepe için hizmet etmeye devam edeceğiz''

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin 9 aylık sürede ilçe genelinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Yeğin geçiş sürecini çok iyi bir şekilde yönettiklerini 9 ay boyunca belediyecilik anlamında hiçbir hizmette aksama eksiklik olmadan Sancaktepe halkına hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Sancaktepe’nin 3 beldenin birleşmesi ile birlikte 15 yıldır ilçe statüsünde olduğunu 220 bin nüfustan bugün 550 bin nüfusa çıktığını belirten Başkan Yeğin ilçenin İstanbul'un büyüme potansiyeli arazi konumu bakımından en fazla olan ilçelerden birisi olduğunu belirtti.

“Tüm Kurumların İş birliği ile trafik sorununu çözeceğiz”

İlçenin en büyük probleminin trafik problemi olduğunu ve bunun çözümü için kurumların birbiri ile koordineli şekilde hareket etmesi durumunda çözüme kavuşacağını belirten Başkan Yeğin “Burada birçok kurumla iş birliği içinde olmamız lazım. Büyükşehir Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz, İçişleri ve özellikle Ulaştırma Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bir sürü kurumlarında iş birliğiyle, ulaşımla ilgili sorunlarımızı çözme noktasında gayret gösteriyoruz. Çok ciddi tespitler yaptık. Sonuçta bu projeleri gerçekleştirmek bir defa çok kolay değil. Bir zamana ihtiyacınız var. Şu an Büyükşehir Belediye'mizin özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarla ilgili çok ciddi ölçümleri var. Teknik ölçümler yapılıyor. Tespitlerimiz var. Özellikle hangi saatlerde, hangi noktalarda trafik yoğun bir şekilde süreklilik gösteriyor bunlarla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemiz ile önemli tespitlerde bulunduk. Çok kısa sürede çözümler gerçekleştireceğiz. Tabii sadece yollar yaparak ulaşımı rahatlatamıyorsunuz. Toplu taşıma önemli.. Toplu taşıma ile ilgili çok önemli çözümler ürettik. Bu kısa, dokuz aylık süre içerisinde yine Büyükşehir Belediye'mize bağlı İETT 10 yeni hattı ilçemize kazandırdı. 16 Mart itibariyle Çekmeköy-Sancaktepe-Üsküdar metrosu hayata geçti bu hat şu ana kadar 3 milyon civarında yolcu tarafından kullanıldı.Metro hattının açılması ile birlikte buraya entegre hatların getirilmesi gerekiyordu. Mahallelerden, ara caddelerden, ana noktalara, metro istasyonlarına yeni on yeni hat ilave ettik.” şeklinde konuştu.

“Halkın Sesine Kulak veriyoruz”

Görev süresi boyunca ilçenin acil ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirdiklerini bunun yanında diğer hizmetler konusunda Sancaktepe halkının görüş ve talepleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Yeğin “İlçemizde 19 Mahalle var.Göreve geldikten sonra 19 mahallemizde de mahalle toplantıları gerçekleştirdik. Toplantılarımıza o bölgenin kanaat önderleri, sivil toplum derneklerinin temsilcileri, mahalle muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz, herkesin görüşünü alıyoruz.Yaz mevsimi boyunca açık alanlarda yaptığımı mahalle buluşmalarına binlerce insanımız katıldı..3-4 saat süren toplantılarda vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan ne talep geldiyse biz bunları hayata geçirdik” dedi.

Yerel yöneticilerin seçimden seçime değil her zaman yanında olması gerektiğini vurgulayan Alper Yeğin hafta içleri günde 3 saat ve tüm hafta sonu ise vatandaşlar ile devamlı bir araya geldiğini sözlerine ekledi.

Klasik Belediyecilik dışında insan odaklı Belediyecilik hizmetleri sunduklarını belirten Başkan Yeğin “9 Ayda 35 projenin temelini attık. Yakın zamanda bu eserler Sancaktepe halkına hizmet vermeye başlayacak. Bu hizmetler sokakta vatandaşlardan aldığımız taleplerde oluşmaktadır. Örneğin kısa süre içinde 3 mahalle evimizi hizmete açacağız. Bu mahalle evlerinde Ramazan ayı boyunca her gün iftarlar verilecek, mahalle toplantıları olacak, vatandaşlarımız nişan, kına, düğün gibi etkinliklerini gönül rahatlığı ile bu mahalle evlerinde yapacak. Bunun yanında İlçe sağlık Müdürlüğü Kaymakamlık ve Valiliğimiz ile yaptığımız protokol gereği 3 Aile Sağlığı Merkezini Belediye olarak yapıp teslim edeceğiz. Belediyemize ait bir poliklinik yaptık.6 katlı olan bu poliklinik sayesinde toplu sünnet etkinliğini ortadan kaldırdık.Çünkü buranın 1 katı tamamen Sünnet merkezi olarak hizmet veriyor, başvuruda bulunan vatandaşlarımızın çocuklarını sünnetlerini bu poliklinkte yapıyoruz. Şu ana kadar 300 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bunların yanında birçok spor merkezi, park, kütüphane, camii inşaatlarını hızlar yürütüyoruz. İlçemize değer katacak tüm hizmetleri görev süremiz boyunca Sancaktepe halkının hizmetine sunacağız.” dedi.

Sancaktepe’de tapusuz mülk kalmayacak

İlçede bulunan bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Yeğin şu ana kadar 200 hak sahibinin tapularına kavuştuklarını belirterek “ Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Şu ana kadar 200 ailenin tapu sorununu çözüme kavuşturduk. tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe’de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe’de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak” şeklinde konuştu.