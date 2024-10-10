Sancaktepe Belediyesi 11. Kitap Günleri ve 2024-2025 Kültür-Sanat Sezonu Başlıyor

Sancaktepe Belediyesi 11.Kitap Günleri ve 2024-2025 yılı Kültür Sanat Sezonu 11 Ekim Cuma günü Meydan Park’ta yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

11-20 Ekim tarihleri arasında 40’dan fazla yayınevi ve 36 yazarın katılacağı 11.Kitap Günlerinin bu yılki onur konuğu ünlü yazar Ahmet Ümit olacak ve kitaplarını imzalayacak.

2024-2025 Kültür Sanat sezonu ise Khosro Vahabi’nin “Benim Ormanım” isimli fotoğraf sergisi ve “Hamiyet Bir Peyk” müzikali sanatseverlerle buluşacak.

Tarih: 11 Ekim Cuma

Saat:18:00

Yer:Sancaktepe Meydan Park