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Sancaktepe Belediyesi’nde işçiye yüzde 50 oranında zam

Sancaktepe Belediyesi’nde işçiye yüzde 50 oranında zam
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Sancaktepe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Sözleşme ile işçilere yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden ve Sancaktepe Belediyesi SAFAŞ Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona ulaşıldı.

Yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçilere yüzde 50 oranında zam yapıldı.  Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin "Hiçbir toplantının varlığı benim için bu kadar kıymetli değildir. Çünkü Sancaktepe'yi birlikte yönetiyoruz, bir kente birlikte hizmet ediyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden ve Sancaktepe Belediyesi SAFAŞ Personel A.Ş bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona ulaşıldı. Belirlenen zam oranı personel tarafından sevinçle karşılanırken, belediye personeli sözleşme sonrası Belediye Başkanı. Alper Yeğin'e teşekkürlerini sundu.

Sancaktepe Belediyesi Kongre Salonun'da gerçekleşen toplu iş sözleşmesine Sancaktepe Belediye Başkanı.  Alper Yeğin Sancaktepe Belediyesi birim müdürleri ve meclis üyeleri, Hizmet-İş Sendikası yöneticileri ve mensupları ile belediye personeli katıldı.

Başkan Yeğin yaptığı konuşmada, "Hiçbir toplantının varlığı benim için bu kadar kıymetli değildir. Çünkü Sancaktepe'yi birlikte yönetiyoruz, bir kente birlikte hizmet ediyoruz ve bir kentte yaşayan insanların dertleriyle kederleri ile iyi günüyle her şeyiyle dertlenip hizmet ürettiğimiz insanların her an yanında olduğumuz bir ekiple baş başayız. Dolayısıyla sizlerle bir arada olmak çok güzel. Belediyemizin içinde bulunduğu ülkeden daha büyük ekonomik sıkıntılı durumu var, bu 9 ay boyunca ben bunu herkese anlatmaya çalıştım. Benim en büyük sorumluluğum Sancaktepe halkına. Sancaktepe halkı beni görevlendirdi benim için çok onurlu bir göreve beni demokratik yollarla getirdi. Ben de sizler kadar çalışıyorum. Belki saat olarak sizden daha fazla çalışıyorum. Bulunduğumuz şartları göz önünde bulundurarak en iyi şartları sizlere sunmaya çalıştık. Sendikalarımızla çok ciddi bir uyum içerisinde süreci bugünlere kadar getirdik. Özellikle bedenen soğukta ve zor şartlarda çalıştığına inandığımız emekçi arkadaşlarımız var onları ayrı bir noktada değerlendirdik. Çünkü emeklerine şahidiz sokakta çalışıyorlar soğuk havada sıcak havada zor şartlarda çalışıyorlar. Onlara arazide beden işçisi olarak çalışan personelimize zam oranının dışında her ay 3 bin TL ek ödeme yapılmasına karar verdik" dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde yevmiye ve tüm sosyal haklara yüzde 50 oranında zam yapılırken, ikramiye 60 güne çıkarıldı. 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere yıllık izinler yükseltilip, kıdem zammının onaylandığı Toplu İş Sözleşmesi kapsamında personele her altı ayda bir enflasyon farkına ek yüzde 2 zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca sahada çalışan beden işçilerine 3 bin TL ekstra ücret ödenmesi kararlaştırıldı.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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