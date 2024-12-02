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Sancaktepe Belediyesi'nden ilçenin çehresini değiştirecek yeni projeler

Sancaktepe Belediyesi'nden ilçenin çehresini değiştirecek yeni projeler
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Sancaktepe Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni projelei hayata geçirmek için kolları sıvadı. Eğitimden çevreye, kültürden spor alanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu projeler, Sancaktepe’nin modern ve yaşanabilir bir şehir olma yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacak.

Sancaktepe Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerin temel atma töreni aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek.

Göreve geldiği günden bu yana insan odaklı projeleri hayata geçiren Sancaktepe Belediyesi bu kapsamda 10000m2 yeni park,3 yuvamız Sancaktepe kreşi, 1 Aile sağlığı merkezi,1 sosyal tesis, 1 iletişim merkezi,8 yeni parkı ve içinde futbol, basketbol ve voleybol sahasının olduğu spor merkezini ilçe halkının hizmetine sunacak..

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu projelerle Sancaktepe halkına daha yaşanabilir, modern ve sürdürülebilir bir çevre sunmayı hedefliyor. “Sancaktepe için çalışıyor, birlikte başarıyoruz” diyerek yola çıkan Başkan Yeğin, tüm projelerde halkın görüş ve ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını belirterek " Yakın gelecekte bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Sancaktepeli komşularımız modern bir şehirde yaşamanın keyfini sürecek."şeklinde konuştu.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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