  Sancaktepe Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Mesaj: ''Dayanışmayı Büyütüyoruz''

Sancaktepe Belediyesi’nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Mesaj: ''Dayanışmayı Büyütüyoruz''

Sancaktepe Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumda farkındalık yaratmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

25–26 Kasım tarihleri arasında iki gün süren programın odağında, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak bilinç oluşturmayı hedefleyen “Şiddete Karşı Dayanışmayı Büyütüyoruz” mottosu adı altında Dayanışma Çemberi kuruldu.

Dayanışma Çemberi’nde , Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler Uzmanı Mine Kösem Çinay'ın moderatörlüğünde;

Av. Dr. Ezel Buse Sönmezocak,
Klinik Psikolog Deniz Karakaya, 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı adına Cansu Önen tarafından kapsamlı bir seminer düzenlendi.

Konuşmacılar, kadına yönelik şiddetin hukuki, psikolojik ve sosyal boyutlarını ele alarak hem farkındalık oluşturdu hem de mevcut destek mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri, başvuru yolları ve kadın dayanışmasının önemi sempozyumun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de katıldı. Başkan Yeğin, yaptığı değerlendirmede kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek şu mesajı verdi:
“Öncelikle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte bir araya geldiğimiz tüm kadınlarımıza katılımları için teşekkür ediyorum.Kadınların hayatın her alanında güçlü, özgür ve güvende olması için yerel yönetim olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Güçlü yarınları hep birlikte inşa edecek, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için ve Bu mücadeleyi büyütmek için tüm kurumlarla, sivil toplumla ve toplumun her kesimiyle dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”
Sancaktepe Belediyesi, düzenlenen sempozyum ve farkındalık etkinlikleriyle kadına yönelik şiddete karşı toplumsal mücadelenin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefledi. Konu ile ilgili görseller ekte bilginize sunulmuştur. Sancaktepe Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü

 

