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Sancaktepe Belediyesi'ne Enerji 50001 Yönetim Sistemi Sertifikası verildi

Sancaktepe Belediyesi'ne Enerji 50001 Yönetim Sistemi Sertifikası verildi
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Sancaktepe Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede QSI firmasından 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alarak ulusal ve uluslararası standartları elde ettiğini duyurdu.

Sancaktepe Belediyesi, verimli kullanımı esasına dayanan kalite standardı ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu belge ISO 50001 enerji performansı ve verimliliğin artırılması için gerekli sistem ve süreçlerin kurulmasına katkı sağlıyor.

YEĞİN: ENERJİ VERİMLİĞİNİ ARTIRACAK PROJELERİN ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR

Sancaktepe Belediyesi'nin TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Günümüzde iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi etkenler enerji maliyetlerini artırırken, enerji verimliğini artıracak projelerin önemi giderek artıyor. Sancaktepe Belediyesi olarak enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularına büyük önem veriyoruz. Bu noktada başvuru yaptığımız ve koşullarını sağlayıp almaya hak kazandığımız TS EN 50001 belgesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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