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Sancaktepe Belediyesi'nin 2025 yılı mali bütçesi kabul edildi

Sancaktepe Belediyesi'nin 2025 yılı mali bütçesi kabul edildi
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Sancaktepe Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediyesi ‘2025-2029 Yılı Stratejik Planı’ ile ‘2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı’nın görüşüldüğü toplantıda, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı öncesi meclis üyelerine yönelik sunum yapan Başkan Yeğin meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “2025-2029 Stratejik Planı’nın vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının yaygınlaşması ve hep birlikte yaşama kültürünün gelişimi açısından çok önem taşıdığının farkındayız. Bu planı hazırlarken, katılımcılık ve sahiplenmenin ulaşılabilir ve gerçekçi bir stratejik plan üzerindeki önemi ve rolünden yola çıktık.Stratejik planı hazırlarken vatandaşlarımız ile birlikte karşılıklı fikir alışverişin yapıldığı bir çalıştay düzenledik.Artan nüfusumuz ile birlikte İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen ilçemiz için komşularımızın görüş ve önerilerini dikkatle dinledik. Sancaktepe’de yaşayan her vatandaşımızı; kültürde, sanatta, eğitimde ,sosyal hayatta, sporda, sağlıkta- kısacası her alandaki hizmet politikalarımızla- ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen mağdur bırakmamaya özen göstererek, hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Sunumda hem Sancaktepe Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçemizde yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Yeğin İstanbul’u bekleyen deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm konularının da altını çizerek, 2025-2029 Stratejik Planı’nda, bu konularla ilgili atılacak adımları da yerel ölçekte, bütünlükçü bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyledi.

Stratejik Planımızın ve bütçemizin hazırlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve kıymetli Sancaktepelilere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 2025 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşüp oylayarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda 8 milyar 6 milyon TL’lik, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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