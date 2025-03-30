Sancaktepe halkı Geleneksel Bayram kahvaltısında buluştu

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla kahvaltılı programda bir araya gelerek bayramlaştı..

Sancaktepe Belediyesi Geleneksel Bayram kahvaltısı, Samandıra Mahalle Evi’nde gerçekleşti.Programa Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, Mahalle Muhtarları,STK Dernek başkanları ve Sancaktepeli vatandaşlar katıldı.

Sancaktepe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Yeğin, Sancaktepelilerle tek tek bayramlaştı.

Başkan Alper Yeğin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bayramlaşmak amacıyla kahvaltı programında buluştu. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Samandıra Mahalle Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yeğin, kahvaltı programının ardından vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan Başkan Yeğin, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara birlikte sevdiklerimiz ve çocuklarımızla kavuşmayı nasip etsin. İnşallah her günümüz bayram gibi geçer. Bir bayram sabahı toplumun bütün kesimleri ile bugün bir aradayız. Bugün bayram, Sancaktepe'de her günü bayram gibi yaşamak için mücadele Bugün burada bir bayram geleneği haline gelen büyük Sancaktepeli bayramlaşmasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından Başkan Yeğin Kaymakam Naif Yavuz tüm masaları tek tek gezerek vatandaşların bayramını kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.