Sancaktepe Kitap Günleri Erdal Erzincan konseri ile sona erdi

Geleneksel 11.Sancaktepe Kitap Günleri Kitakitapseverleri bir araya getiren önemli bir etkinlik olarak 21 Ekim Pazar günü sona erdi. 9 gün süren kitap günlerinde Sancaktepe Belediyesi’nin yayınevleri için kurduğu standlar her yaştan insanın ilgi odağı oldu. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ''Kitap günlerimiz dolu dolu geçti. Gelecek yıllarda daha fazla etkinlikte, daha fazla yazarla ve daha fazla okurla buluşmak dileğiyle'' dedi.

Ülkemizin önde gelen yazarlarının kitap severler ile buluştuğu ve bu yıl 11.si çeşitli etkinliklerle düzenlenen Sancaktepe Kitap Günleri 21 Ekim Pazar günü Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Erdal Erzincan’ın verdiği muhteşem konser ile sona erdi. 9 gün süren Kitap günlerine 40'tan fazla yayınevi ve 36 yazar katılım sağladı.Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin yaptığı açıklamada Burayı geleneksel hale getirmiş bir durumdayız. Fuarımıza binlerce vatandaşımız katılım sağladı. Sancaktepe Kitap Fuarı inşallah önümüzdeki günlerde daha etkili bir merkeze dönüşecek" dedi. Fuarın son günü Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, verdiği konser ile katılımcılara türkü dolu unutulmaz bir akşam yaşattı.