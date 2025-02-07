  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sancaktepe’de afet bilinci paneli

Sancaktepe’de afet bilinci paneli

Sancaktepe’de afet bilinci paneli
Güncelleme:

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen ''Afetlere Karşı Bilinçli ve Dirençli Sancaktepe'' panelinde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kaçak yapılaşmaya karşı verdikleri mücadeleyi vurgulayarak, ''İnsanlarımız hiçbir şeyden ders almıyor'' dedi.

Sancaktepe Belediyesi, tarafından "Afetlere Karşı Bilinçli ve Dirençli Sancaktepe" paneli gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 6 Şubat depremlerini anma konulu kısa bir video izlendi.

"Hangi işi yaparsak yapalım ahlaklı yapmak zorundayız"

Burada konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, göreve geldiğinden itibaren en çok zorlandığı konunun kaçak kat konusu olduğunu ifade ederek, "10 aylık belediye başkanlığı görevimi geride bıraktım. Bu ayda en çok zorlandığım konu kaçak kat atmaya karşı gösterdiğim direnç. İnsanlarımız hiçbir şeyden ders almıyor. Bunun eğitimlisi, az eğitim almışı, zengini ve yoksulu yok. Bir afet olmuş on binlerce insanımız hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insanımızın hayatı yerle bir olmuş, yüz binlerce binamız dairemiz yıkılmış yerle bir olmuş ve biz hala kaçak kat yapabilir miyiz, kaçak çıkma yapabilir miyiz ve dükkanımızın önünü büyütebilir miyiz gibi bir dirençle baskıyla karşı karşıyayız. Buna direnmeye çalışıyoruz. Bilimsel olarak her şey ortada zaten. Bilim söylüyor; kaçak kat atamazsınız, bir binanın kolonunu kesemezsiniz. Bir binanın kolonunu kesmek ile sağlıklı bir insanın bacağını kesmek arasında hiçbir fark yok. Ama iyi bir restoran yapmak için büyük bir galeri yapmak için yüzme havuzu yapmak için ve spor salonu yapmak için binaların kolanlarını kesen bir ahlakla karşı karşıyayız. Önlem almak zorundayız. Hangi işi yaparsak yapalım ahlaklı yapmak zorundayız. Sancaktepe’de de kentimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Afetlere Karşı Bilinçli ve Dirençli Sancaktepe" panelinde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kaçak yapılaşmaya karşı verdikleri mücadeleyi vurgulayarak, "İnsanlarımız hiçbir şeyden ders almıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Afet İşleri Müdürlüğünce eğitim verilen öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Panelde, deprem riskleri, yapı güvenliği, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afetlere karşı alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Zafer Demir’in yaptığı panelde, Prof. Dr. Haluk Eyiğidoğan, Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, İnşaat Mühendisi Serhan Kaya, Sancaktepe Belediyesi Afet İşleri Müdürü Aykut Uzun, Sancaktepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Banu Vural ve Deprem Bilim Uzmanı Dr. Üstün Kıyak gibi uzman isimler konuşmalar gerçekleştirdi.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı İki çocuğunu kaybeden aile mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı! İki çocuğunu kaybeden aile mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı! İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası Türkiye'nin ''Çin Seddi'' yükseliyor: 182 kilometrelik kısmı tamamlandı Türkiye'nin ''Çin Seddi'' yükseliyor: 182 kilometrelik kısmı tamamlandı Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler Kamu bankasından emeklilere 27 bin TL promosyon Kamu bankasından emeklilere 27 bin TL promosyon Yine sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı Yine sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı
Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı