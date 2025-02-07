Sancaktepe’de afet bilinci paneli

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen ''Afetlere Karşı Bilinçli ve Dirençli Sancaktepe'' panelinde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kaçak yapılaşmaya karşı verdikleri mücadeleyi vurgulayarak, ''İnsanlarımız hiçbir şeyden ders almıyor'' dedi.

Sancaktepe Belediyesi, tarafından "Afetlere Karşı Bilinçli ve Dirençli Sancaktepe" paneli gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 6 Şubat depremlerini anma konulu kısa bir video izlendi.

"Hangi işi yaparsak yapalım ahlaklı yapmak zorundayız"

Burada konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, göreve geldiğinden itibaren en çok zorlandığı konunun kaçak kat konusu olduğunu ifade ederek, "10 aylık belediye başkanlığı görevimi geride bıraktım. Bu ayda en çok zorlandığım konu kaçak kat atmaya karşı gösterdiğim direnç. İnsanlarımız hiçbir şeyden ders almıyor. Bunun eğitimlisi, az eğitim almışı, zengini ve yoksulu yok. Bir afet olmuş on binlerce insanımız hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insanımızın hayatı yerle bir olmuş, yüz binlerce binamız dairemiz yıkılmış yerle bir olmuş ve biz hala kaçak kat yapabilir miyiz, kaçak çıkma yapabilir miyiz ve dükkanımızın önünü büyütebilir miyiz gibi bir dirençle baskıyla karşı karşıyayız. Buna direnmeye çalışıyoruz. Bilimsel olarak her şey ortada zaten. Bilim söylüyor; kaçak kat atamazsınız, bir binanın kolonunu kesemezsiniz. Bir binanın kolonunu kesmek ile sağlıklı bir insanın bacağını kesmek arasında hiçbir fark yok. Ama iyi bir restoran yapmak için büyük bir galeri yapmak için yüzme havuzu yapmak için ve spor salonu yapmak için binaların kolanlarını kesen bir ahlakla karşı karşıyayız. Önlem almak zorundayız. Hangi işi yaparsak yapalım ahlaklı yapmak zorundayız. Sancaktepe’de de kentimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.





Konuşmaların ardından Afet İşleri Müdürlüğünce eğitim verilen öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Panelde, deprem riskleri, yapı güvenliği, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afetlere karşı alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Zafer Demir’in yaptığı panelde, Prof. Dr. Haluk Eyiğidoğan, Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, İnşaat Mühendisi Serhan Kaya, Sancaktepe Belediyesi Afet İşleri Müdürü Aykut Uzun, Sancaktepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Banu Vural ve Deprem Bilim Uzmanı Dr. Üstün Kıyak gibi uzman isimler konuşmalar gerçekleştirdi.