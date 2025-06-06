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Sancaktepe'de Bayram Sofrası Kuruldu, Gönüller Bir Oldu

Sancaktepe'de Bayram Sofrası Kuruldu, Gönüller Bir Oldu
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Sancaktepe’de geleneksel hale gelen bayram kahvaltısı, Kurban Bayramı’nın birinci günü Demokrasi Caddesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kahvaltı programına Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yeğin ve Kaymakam Yavuz, masaları tek tek gezerek hem bayramlaştı.

Kahvaltının ardından Başkan Yeğin ve Kaymakam Yavuz ve ilçe protokolü alanda bulunan vatandaşlarla bayramlaştı.Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen programda, geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi vurgulandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Sancaktepe’de her yıl düzenlenen bu geleneksel bayram kahvaltısının hem komşuluk ilişkilerini  hem de bayram sevincini birlikte yaşama kültürünü pekiştridiğini dile getirerek Başkan Yeğin'e teşekkür ettiler.

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Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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