Sancaktepe’de Çifte Sevinç: Tapular Teslim Edildi, Yeni Araçlar Hizmete Girdi

Sancaktepe Belediyesi, hem vatandaşların yıllardır süren tapu sorunlarını çözüme kavuşturdu hem de hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Gerçekleştirilen törende 63 hak sahibi tapularına kavuşurken, 16 yeni hizmet aracı da belediyenin envanterine katıldı.

Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, mülkiyet sorunlarının çözümünü öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirterek, “Bugün burada tapularına kavuşan 63 komşumuzla birlikte, görev süremiz boyunca toplamda 101 hak sahibine tapularını teslim etmiş olduk. Bu, bizim dördüncü tapu dağıtımımız. Vatandaşlarımızın yıllardır süren mağduriyetlerini sona erdirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

16 Yeni Araçla Hizmet Gücü Artıyor

Törenin bir diğer önemli başlığı ise belediyeye kazandırılan yeni araçlar oldu. Sancaktepe Belediyesi, yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla 16 yeni hizmet aracını filosuna dahil etti. Başkan Yeğin, bu araçların tamamının belediyenin öz malı olduğunu vurgulayarak, “Artık kiralık araç dönemine son veriyoruz. Göreve geldiğimizde sadece 10 adet öz mal aracımız vardı. Şimdi bu sayı hızla artıyor. Önümüzdeki süreçte 15 yeni aracımız daha envanterimize katılacak,” diye konuştu.

Projelerde Hız Kesilmiyor

Belediyenin yatırım ve hizmet atağının sadece bu gelişmelerle sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Yeğin, ilçede 30 ayrı noktada projelerin sürdüğünü belirtti. Yeğin, bugüne kadar 35 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini, temel atma töreni yapılmadan tamamlanan 35 projeyi daha vatandaşların hizmetine sunduklarını, Sancaktepe Belediyesi, hem sosyal hem teknik altyapıyı güçlendiren yatırımlarıyla ilçede yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğini belirtti.

