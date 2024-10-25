  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sancaktepe’de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanacak

Sancaktepe’de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanacak

Sancaktepe’de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanacak
Güncelleme:

Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu, her yaştan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101.yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim günü Sancaktepe’de gerçekleşecek.

“Spor Kenti Sancaktepe”  vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Sancaktepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 10 km’lik Cumhuriyet Koşusu ile taçlandıracak. Sancaktepe Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği Uluslararası Cumhuriyet ve Halk Koşusu Sancaktepe’de gerçekleşecek. Yerli ve yabancı birçok  sporcunun yanı sıra,  her yaştan binlerce sporseverin katılacağı Cumhuriyet ve Halk Koşusu düzenlenecek.

Cumhuriyet Koşusu, 3 kilometrelik halk koşusu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenecek.

Yarışma 29 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00’da Sancaktepe Belediye Başkanlığı önünden başlayıp saat 11:30’da sona erecek.

Yarışmaya; Kadınlarda; Genç kategorisi 16-65 ve üstü

Erkeklerde; Genç kategorisi 16-70 ve üstü, lisanslı veya lisanssız herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair beyanda bulunan herkes yarışmaya katılabilecek.

10 km’lik Yarışma sonunda koşuyu 1.bitiren atlete 50 bin, 2’ye 40 bin 3’ye 30 bin olmak üzere ilk 10’a girecek atlete para ödülü verilecek.

Ayrıca Yaş gruplarında ilk 3 dereceye giren sporculara madalya ve kupanın yanı sıra;  5.000.00.TL -  3.000.00.TL - 2.000.00.TL para ödülü verilecek.

Yarışma günü oluşabilecek olumsuzluklara karşın her türlü tedbirin düşünülerek alındığı yarışmanın parkuru; Sancaktepe Belediye binası önü Enderun caddesi üzerinde başlayacaktır, sırasıyla Sevenler Caddesi, Lale Caddesi, Osmangazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Necip Fazıl Caddesi, Alpaslan Caddesi, Ebubekir caddesi, Sevenler Caddesi ve yarış başladığı yer olan Enderun Caddesi'nde son bulacak.

Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu, her yaştan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101.yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim günü Sancaktepe’de gerçekleşecek.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi Okula getirdiği silahla dehşet saçtı Okula getirdiği silahla dehşet saçtı
Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti