Sancaktepe’de Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanacak

Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu, her yaştan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101.yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim günü Sancaktepe’de gerçekleşecek.

“Spor Kenti Sancaktepe” vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Sancaktepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 10 km’lik Cumhuriyet Koşusu ile taçlandıracak. Sancaktepe Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği Uluslararası Cumhuriyet ve Halk Koşusu Sancaktepe’de gerçekleşecek. Yerli ve yabancı birçok sporcunun yanı sıra, her yaştan binlerce sporseverin katılacağı Cumhuriyet ve Halk Koşusu düzenlenecek.

Cumhuriyet Koşusu, 3 kilometrelik halk koşusu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenecek.

Yarışma 29 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00’da Sancaktepe Belediye Başkanlığı önünden başlayıp saat 11:30’da sona erecek.

Yarışmaya; Kadınlarda; Genç kategorisi 16-65 ve üstü

Erkeklerde; Genç kategorisi 16-70 ve üstü, lisanslı veya lisanssız herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair beyanda bulunan herkes yarışmaya katılabilecek.

10 km’lik Yarışma sonunda koşuyu 1.bitiren atlete 50 bin, 2’ye 40 bin 3’ye 30 bin olmak üzere ilk 10’a girecek atlete para ödülü verilecek.

Ayrıca Yaş gruplarında ilk 3 dereceye giren sporculara madalya ve kupanın yanı sıra; 5.000.00.TL - 3.000.00.TL - 2.000.00.TL para ödülü verilecek.

Yarışma günü oluşabilecek olumsuzluklara karşın her türlü tedbirin düşünülerek alındığı yarışmanın parkuru; Sancaktepe Belediye binası önü Enderun caddesi üzerinde başlayacaktır, sırasıyla Sevenler Caddesi, Lale Caddesi, Osmangazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Necip Fazıl Caddesi, Alpaslan Caddesi, Ebubekir caddesi, Sevenler Caddesi ve yarış başladığı yer olan Enderun Caddesi'nde son bulacak.