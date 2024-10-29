Sancaktepe'de Cumhuriyet için koştular

Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmayı hedefleyen Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel belediye binası önünde başlayan etkinlikte, 3 kilometrelik Halk Koşusu ve 10 kilometrelik Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Dereceye girenler, para ödülü verildi.

Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenen koşu programı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yerli, yabancı birçok sporcu ve ailelerin katılımı ile yapıldı. Yarışmacı olarak ise; kadınlarda genç kategorisi 16-65 ve üstü, erkeklerde genç kategorisi 16-70 ve üstü, lisanslı veya lisanssız herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair beyanda bulunan yaklaşık 750 kişi katıldı. Yarış parkuru; Sancaktepe Belediye binası önü Enderun caddesi üzerinde başladı. Sırasıyla Sevenler Caddesi, Lale Caddesi, Osmangazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Necip Fazıl Caddesi, Alpaslan Caddesi, Ebubekir Caddesi, Sevenler Caddesi ve yarışın başladığı yer olan Enderun Caddesi'nde son buldu.

10 kilometrelik Cumhuriyet Koşusu yarışı sonunda kadın kategorisinde 1'inci bitiren Daisy Jeptoo Kimeli 50 bin TL, 2'nci olan Dilek Öztürk 40 bin TL ve 3'üncü Derya Kunur ise 30 bin TL kazandı. Erkek kategorisindeyse 1'inci James Kipkogei Kipkoech 50 bin TL, 2'nci Abdullah Tuğluk 40 bin TL ve 3'üncü Lapan Kipkemboi 30 bin TL para ödülü kazandı.

Ayrıca 3 kilometrelik Halk Koşusu yarışmasında ilk 3 dereceye giren sporculara madalya ve kupanın yanı sıra 5 bin TL, 3 bin TL ve 2 bin TL para ödülü verildi.

ALPER YEĞİN: CUMHURİYET HEPİMİZİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

"Türkiye'de önemli noktaya gelmiş bir maratonun bugün başlangıcına şahitlik ediyoruz" diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 101'inci kuruluş yıl dönümü. Öncelikle ülkemizin dört bir yanında, dünyanın çeşitli noktalarında bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet hepimizin birleştirici gücü. Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Sporseverler ve sporcular şu an büyük bir efor sarf ediyorlar. Sancaktepe 31 Mart'tan sonra bir değişim süreci yaşıyor ve bunu her alanda göstermeye çalışıyoruz. Milli bayramlarımızın toplumun bütün kesimleri tarafından kutlanması, coşkuyla sahiplenilmesi noktasında belediye hizmetlerimizin eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Yarışa katılan bütün sporcularımıza ve ilgi gösteren bütün Sancaktepeli komşularımıza çok teşekkür ederim. Bugünkü maratonun gerçekleşmesinde çok fazla kamu çalışanımızın emeği var. Başta belediye çalışanlarımıza, kültür müdürlüğümüzün, spor müdürlüğümüzün çalışanlarına ilgili başkan yardımcılarımıza, emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Sancaktepe'de bunu geleneksel hale getireceğiz. Tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" açıklamalarında bulundu.