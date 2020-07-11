Sancaktepe'de de havai fişek yasaklandı

Sancaktepe Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. CHP meclis üyesi ve grup sözcüsü Tuncay Saraç Sakarya’da meydana gelen Havai fişek fabrikasındaki patlamada 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 gün sonrada Taşkısığı'nda 3 askerimizin şehit düşmesine sebep olan patlamadan ötürü, meclisin kapanmasına yakın söz alarak “ Sayın başkan, sevgili arkadaşlar, Sakaryadaki havai fişek fabrikasındaki patlama bize bir kez daha gösterdiki, ivedilikle Sancaktepe’ de yapılacak tüm organizasyonlarda Havai fişek atılması, kullanılması yasaklanmalıdır.” talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ” Evet, Tuncay beye katılıyorum, hem başkan olarak hemde grubumuz olarak, bu teklife katılıyoruz, bundan sonra Sancaktepe Belediyesi havai fişek kullanımını yasaklamıştır.” diyerek, 7 Eylül 2020, Saat 16:00 da toplanmak üzere meclisi kapattı.