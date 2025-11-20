  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sancaktepe’de Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çocuk Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Sancaktepe’de Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çocuk Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Sancaktepe’de Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çocuk Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi
Güncelleme:

Sancaktepe Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye Meclis Salonu’nda , 9-13 yaş arası 66 çocuğun katılımıyla oluşturulan Sancaktepe Çocuk Meclisi, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Çocukların fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri, yerel yönetim süreçlerine aktif olarak dahil olmaları ve kent yaşamına katkı sunmaları amacıyla hayata geçirilen Çocuk Meclisi’nin açılış toplantısının ilk oturumunda; Çocuk Meclisi toplantılarının her yıl düzenli şekilde yapılması, Sancaktepe Çocuk Hakları Bildirgesinin benimsenmesi ve toplam 7 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Program boyunca çocuklar; çevre, eğitim, sosyal yaşam, dijital güvenlik ve daha yaşanabilir bir şehir gibi konularda görüşlerini dile getirerek ilçeye dair öneri ve beklentilerini paylaştı.

Sancaktepe Çocuk Meclisi’nin düzenli aralıklarla toplanarak ilçenin çocuk hakları politikalarının şekillenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Sancaktepe Belediyesi, Çocuk Meclisi ile ilçedeki çocukların hak ve sorumluluk bilincinin güçlendirilmesini, kendilerini ifade etme becerilerinin desteklenmesini ve yerel yönetime aktif katılım sağlamalarını amaçlıyor.

 

text-ad
Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus
SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar! Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar!