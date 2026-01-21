Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Cemevi’nin Temeli Atıldı

Sancaktepe Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde inşa edilecek olan ve toplumsal dayanışmanın, hoşgörünün ve ortak yaşam kültürünün önemli simgelerinden biri olması hedeflenen Fatih Cemevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

21 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen açılışa Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Tolga Sağ, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleşen törende konuşan Başkan Alper Yeğin, Fatih Cemevi’nin yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren, kültürel ve sosyal paylaşımlara ev sahipliği yapacak bir merkez olacağını vurguladı. Yeğin, “Sancaktepe’de herkesin kendini eşit, güvende ve değerli hissettiği bir yaşam anlayışını benimsiyoruz. Fatih Cemevi, bu anlayışın somut örneklerinden biri olacak” dedi.

Toplumsal barışı ve birlikte yaşam kültürünü önceleyen projelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yeğin, cemevinin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve inançsal ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir merkez kazanacağını ifade etti.

Sancaktepe Cemevi’nin temel atma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’un her köşesinde birlik ve dayanışmanın hâkim olduğunu vurguladı. Çelik, “İstanbul’un her noktasında can cana, omuz omuzayız. İnancın, kardeşliğin ve ortak yaşam kültürünün güçlendiği bir şehir için birlikte mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Cemevi’nin temel atma töreninin, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, bu anlamlı projenin yalnızca bir ibadet mekânı olmanın ötesinde; eşitliğin, hoşgörünün ve toplumsal dayanışmanın simgesi olacağını belirtti.İnancın ve kardeşliğin merkezi olacak Sancaktepe Cemevi’nin şimdiden ilçeye hayırlı olmasını dileyen Özgür Çelik, konuşmasının sonunda İstanbul’da ve Türkiye genelinde adil, eşit ve özgür bir geleceğin hep birlikte kurulacağını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti üyesi Tolga Sağ’da temel atma töreni öncesi verdiği konserle katılımcılara adeta bir türkü ziyafeti sunuldu.

Fatih Mahallesi Cemevi’nin, farklı kesimleri bir araya getiren, hoşgörü ve dayanışmayı güçlendiren bir buluşma noktası olması hedeflenirken, Sancaktepe Belediyesi’nin ilçede sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği önemli projelerden biri olarak kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.