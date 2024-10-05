  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sancaktepe'de 'Hizmet Yolunda İlk 6 Ay' tanıtım programı düzenlendi

Sancaktepe'de 'Hizmet Yolunda İlk 6 Ay' tanıtım programı düzenlendi

Sancaktepe'de 'Hizmet Yolunda İlk 6 Ay' tanıtım programı düzenlendi
Güncelleme:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri, düzenlenen programda kamuoyuna sundu. Toplantıda konuşan Yeğin, "Halkımıza hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı anlatacağız. Halkın her şeyi bilmesi, bize yüklenen sorumluluğu daha iyi anlamamıza ve desteği daha çok hissetmemize yardımcı oluyor" dedi.

 'Hizmet Yolunda İlk 6 Ay' programına, Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz ,Siyasi Parti Temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Sancaktepe muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Program, belediyenin ilk 6 ayda gerçekleştirdiği hizmetleri içeren slayt sunumuyla başladı. Yeğin, sunumunda mali yapı, tamamlanan projeler, devam eden projeler, projeleri tamamlanmış ancak yapımı planlanan projeler ve 6 aylık istatistiksel veriler olmak üzere katılımcılara beş ana başlık altında detaylı bilgi verdi. Yeğin tamamlanan ve devam eden çalışmalarla birlikte, ilçede planlanan yeni yatırımlar hakkında da bilgiler sundu.
 
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri, düzenlenen programda kamuoyuna sundu. Toplantıda konuşan Yeğin,
 

 'ALTI AYLIK GÖREV SÜRESİNDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK' 

Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, görevdeki ilk altı ayı boyunca yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle 31 Mart sonrası yaşanan değişim sürecinin ardından ilçede önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Başkan Yeğin, "Sancaktepe ilçemizde yapmış olduğumuz projelerimiz var. 10 Temmuz itibarıyla ilk 100 günde 20 projenin temelini attık. Bu projelerden yaklaşık sekiz tanesinin inşaat çalışmalarını tamamladık ve Sancaktepe halkımızın hizmetine açtık" diye konuştu.
 
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri, düzenlenen programda kamuoyuna sundu. Toplantıda konuşan Yeğin,
 

 'ALTI AYLIK GÖREV SÜRESİNDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK' 

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, görevdeki ilk altı ayı boyunca yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle 31 Mart sonrası yaşanan değişim sürecinin ardından ilçede önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Yeğin, "Sancaktepe ilçemizde yapmış olduğumuz projelerimiz var. 10 Temmuz itibarıyla ilk 100 günde 20 projenin temelini attık. Bu projelerden yaklaşık sekiz tanesinin inşaat çalışmalarını tamamladık ve Sancaktepe halkımızın hizmetine açtık" diye konuştu.
 

 '29 AYRI NOKTADA AKTİF İNŞAAT ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

 İlçede devam eden projeler hakkında da açıklamalar yapan Yeğin, "Şu an aktif olarak devam eden 29 ayrı noktada inşaat çalışmalarımız var. Kütüphaneler, kreşler, sağlık ocakları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, parklar, halı sahalar, semt poliklinikleri ve çok amaçlı yapılan taziye evimiz gibi projelerimiz sürüyor. Sancaktepe'de çok ciddi bir değişim süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri, düzenlenen programda kamuoyuna sundu. Toplantıda konuşan Yeğin,
 

 'SANCAKTEPE'Yİ İSTANBUL VE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR İLÇESİ YAPMA İDDİASINDAYIZ' 

Rutin belediye hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayan Yeğin, gelecekteki hedeflerine dair de şu bilgileri verdi: "Park, bahçeler, fen işleri, temizlik ve cenaze hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Önümüzde uzun bir dönem var. Bu süreçte Sancaktepe'yi İstanbul ve Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi yapma iddiasındayız. Kent meydanları, metro projeleri, ulaşım yolları, yaşam vadileri, kütüphaneler ve kreşlerle örnek bir ilçe olacağız." 
 
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri, düzenlenen programda kamuoyuna sundu. Toplantıda konuşan Yeğin,
 

'NE KADAR ŞEFFAFLAŞIRSAK O KADAR RAHATLIYORUZ'

 Yeğin, "Halkımıza hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı anlatacağız. Belediye olarak ne durumda olduğumuzu, nereden nereye geldiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi komşularımızla paylaşacağız. Ne kadar şeffaflaşırsak o kadar rahatlıyoruz. Halkın her şeyi bilmesi, bize yüklenen sorumluluğu daha iyi anlamamıza ve desteği daha çok hissetmemize yardımcı oluyor" dedi. Yeğin, yaptıkları hizmetleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.
 
Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber geldi Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber geldi Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı Türkiye genelinde büyük Filistin yürüyüüşü Türkiye genelinde büyük Filistin yürüyüüşü 2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin 2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin Ege’nin kalbinde püskürmeye hazır bekleyen 8 magma odası bulundu Ege’nin kalbinde püskürmeye hazır bekleyen 8 magma odası bulundu İslam Memiş gram altın için tarih vererek uyardı İslam Memiş gram altın için tarih vererek uyardı Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık'' Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık'' Sosyal medyada kör eden yeni akım Sosyal medyada kör eden yeni akım
İstanbul'da 2 kadını katledip intihar eden katilin cenaze namazı iptal edildi İstanbul'da 2 kadını katledip intihar eden katilin cenaze namazı iptal edildi Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' İsrail'e bir kıyak da FIFA'dan: Bu resmen torpil İsrail'e bir kıyak da FIFA'dan: Bu resmen torpil İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi TFF'de cinsel ilişki ihraçları: 2 hakem ve 1 gözlemcinin lisansları iptal edildi TFF'de cinsel ilişki ihraçları: 2 hakem ve 1 gözlemcinin lisansları iptal edildi İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: Valizini hazırlaması an meselesi Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: Valizini hazırlaması an meselesi Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk