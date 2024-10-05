Sancaktepe'de 'Hizmet Yolunda İlk 6 Ay' tanıtım programı düzenlendi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri, düzenlenen programda kamuoyuna sundu. Toplantıda konuşan Yeğin, "Halkımıza hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı anlatacağız. Halkın her şeyi bilmesi, bize yüklenen sorumluluğu daha iyi anlamamıza ve desteği daha çok hissetmemize yardımcı oluyor" dedi.

'Hizmet Yolunda İlk 6 Ay' programına, Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz ,Siyasi Parti Temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Sancaktepe muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Program, belediyenin ilk 6 ayda gerçekleştirdiği hizmetleri içeren slayt sunumuyla başladı. Yeğin, sunumunda mali yapı, tamamlanan projeler, devam eden projeler, projeleri tamamlanmış ancak yapımı planlanan projeler ve 6 aylık istatistiksel veriler olmak üzere katılımcılara beş ana başlık altında detaylı bilgi verdi. Yeğin tamamlanan ve devam eden çalışmalarla birlikte, ilçede planlanan yeni yatırımlar hakkında da bilgiler sundu.

'ALTI AYLIK GÖREV SÜRESİNDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK'

Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, görevdeki ilk altı ayı boyunca yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle 31 Mart sonrası yaşanan değişim sürecinin ardından ilçede önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Başkan Yeğin, "Sancaktepe ilçemizde yapmış olduğumuz projelerimiz var. 10 Temmuz itibarıyla ilk 100 günde 20 projenin temelini attık. Bu projelerden yaklaşık sekiz tanesinin inşaat çalışmalarını tamamladık ve Sancaktepe halkımızın hizmetine açtık" diye konuştu.

'ALTI AYLIK GÖREV SÜRESİNDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK'

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, görevdeki ilk altı ayı boyunca yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle 31 Mart sonrası yaşanan değişim sürecinin ardından ilçede önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Yeğin, "Sancaktepe ilçemizde yapmış olduğumuz projelerimiz var. 10 Temmuz itibarıyla ilk 100 günde 20 projenin temelini attık. Bu projelerden yaklaşık sekiz tanesinin inşaat çalışmalarını tamamladık ve Sancaktepe halkımızın hizmetine açtık" diye konuştu.

'29 AYRI NOKTADA AKTİF İNŞAAT ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

İlçede devam eden projeler hakkında da açıklamalar yapan Yeğin, "Şu an aktif olarak devam eden 29 ayrı noktada inşaat çalışmalarımız var. Kütüphaneler, kreşler, sağlık ocakları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, parklar, halı sahalar, semt poliklinikleri ve çok amaçlı yapılan taziye evimiz gibi projelerimiz sürüyor. Sancaktepe'de çok ciddi bir değişim süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANCAKTEPE'Yİ İSTANBUL VE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR İLÇESİ YAPMA İDDİASINDAYIZ'

Rutin belediye hizmetlerinin devam ettiğini vurgulayan Yeğin, gelecekteki hedeflerine dair de şu bilgileri verdi: "Park, bahçeler, fen işleri, temizlik ve cenaze hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Önümüzde uzun bir dönem var. Bu süreçte Sancaktepe'yi İstanbul ve Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi yapma iddiasındayız. Kent meydanları, metro projeleri, ulaşım yolları, yaşam vadileri, kütüphaneler ve kreşlerle örnek bir ilçe olacağız."

'NE KADAR ŞEFFAFLAŞIRSAK O KADAR RAHATLIYORUZ'

Yeğin, "Halkımıza hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı anlatacağız. Belediye olarak ne durumda olduğumuzu, nereden nereye geldiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi komşularımızla paylaşacağız. Ne kadar şeffaflaşırsak o kadar rahatlıyoruz. Halkın her şeyi bilmesi, bize yüklenen sorumluluğu daha iyi anlamamıza ve desteği daha çok hissetmemize yardımcı oluyor" dedi. Yeğin, yaptıkları hizmetleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.