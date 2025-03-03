Sancaktepe'de Ramazan ayına özel etkinlikler

Sancaktepe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 3 farklı bölgede kurulan iftar sofralarında vatandaşlara iftar veriliyor.

Sarıgazi Metro İstasyonu yanı, Yenidoğan, Samandıra Meydan Park'ta kurulan iftar çadırlarından dört çeşit yemek ve iftariyeliklerden oluşan menü, iftar sofralarında vatandaşlara ikram ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz Cuma günü hizmete açılan Samandıra Mahalle evinde Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek.

Ayrıca belediye, ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla, bu yıl çeşitli eğlenceler organize etti. Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında Yüzyıllık geçmişi ile Geleneksel Hacivat Karagöz, Meddah, orta oyunlar, yüz boyama gibi etkinlikler Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgesinde yapılacak ve katılımcılara şerbet, macun ve patlamış mısır ikramında bulunulacak.

Belediye ekipleri, Ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde ve cemevlerinde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapması için titiz bir çalışma yürütüyor. Temizlik çalışmaları da ramazan ayı boyunca devam edecek.

'RAMAZAN; BİRLİK, BEREKET VE PAYLAŞMAKTIR'

Tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Ramazan; berekettir, birlikteliktir, paylaşmaktır. Ramazanın birlik ve beraberliğimizi artırmasını dayanışmanızı, birbirimize karşı anlayışımızı, hoşgörümüzü beslemesini temenni ediyorum. İftar soframıza ve ramazan iklimine uygun kültürel etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda güzel bir ramazan ayı geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.