  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sancaktepe'de Ramazan ayına özel etkinlikler

Sancaktepe'de Ramazan ayına özel etkinlikler

Sancaktepe'de Ramazan ayına özel etkinlikler
Güncelleme:

Sancaktepe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 3 farklı bölgede kurulan iftar sofralarında vatandaşlara iftar veriliyor.

Sarıgazi Metro İstasyonu yanı, Yenidoğan, Samandıra Meydan Park'ta kurulan iftar çadırlarından dört çeşit yemek ve iftariyeliklerden oluşan menü, iftar sofralarında vatandaşlara ikram ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz Cuma günü hizmete açılan Samandıra Mahalle evinde Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek.

Ayrıca belediye, ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla, bu yıl çeşitli eğlenceler organize etti. Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında Yüzyıllık geçmişi ile Geleneksel Hacivat Karagöz, Meddah, orta oyunlar, yüz boyama gibi etkinlikler Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgesinde yapılacak ve katılımcılara şerbet, macun ve patlamış mısır ikramında bulunulacak.

Belediye ekipleri, Ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde ve cemevlerinde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapması için titiz bir çalışma yürütüyor. Temizlik çalışmaları da ramazan ayı boyunca devam edecek.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 3 farklı bölgede kurulan iftar sofralarında vatandaşlara iftar veriliyor.

'RAMAZAN; BİRLİK, BEREKET VE PAYLAŞMAKTIR'

Tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Ramazan; berekettir, birlikteliktir, paylaşmaktır. Ramazanın birlik ve beraberliğimizi artırmasını dayanışmanızı, birbirimize karşı anlayışımızı, hoşgörümüzü beslemesini temenni ediyorum. İftar soframıza ve ramazan iklimine uygun kültürel etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda güzel bir ramazan ayı geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 3 farklı bölgede kurulan iftar sofralarında vatandaşlara iftar veriliyor.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el araç piyasasında ''Suriyeliden acil satılık'' değişimi! İkinci el araç piyasasında ''Suriyeliden acil satılık'' değişimi! Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin AK Partili Şamil Tayyar Bahçeli - Demirtaş görüşmesi sonrası isyan etti AK Partili Şamil Tayyar Bahçeli - Demirtaş görüşmesi sonrası isyan etti İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekilden olay olacak ''EYT'' çıkışı İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekilden olay olacak ''EYT'' çıkışı Enflasyon açıklandı; Mart ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart ayı kira zam oranı belli oldu ENAG yılın ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG yılın ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı O Ses Türkiye'de olay iddia: ''Tartışma sonrası jüri koltuğunu terk etti!'' O Ses Türkiye'de olay iddia: ''Tartışma sonrası jüri koltuğunu terk etti!'' TÜİK Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye'nin ünlü kadın yazarı estetik merkezinde hayatının kabusunu yaşadı Türkiye'nin ünlü kadın yazarı estetik merkezinde hayatının kabusunu yaşadı Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son seçim anketi açıklandı: İşte oylarını arttıran ve oy kaybeden partiler Son seçim anketi açıklandı: İşte oylarını arttıran ve oy kaybeden partiler Emret Komutanım'ın Tosun'u Mehmet Kurt yıllar sonra ortaya çıktı Emret Komutanım'ın Tosun'u Mehmet Kurt yıllar sonra ortaya çıktı Memur ve emeklinin ''üç kuruşluk'' 2 aylık enflasyon farkı belli oldu Memur ve emeklinin ''üç kuruşluk'' 2 aylık enflasyon farkı belli oldu Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz! Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz! Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı ''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi'' ''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi'' Edip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandı Edip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? Ümit Özat'a kızı üzerinden ahlaksız ve ırkçı saldırı Ümit Özat'a kızı üzerinden ahlaksız ve ırkçı saldırı