Sarıkamış Şehitleri Kartal’da Anıldı

Kartal Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış’ta şehit düşen askerlerin anısına unutulmaz bir anma etkinliğini düzenledi.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından bir anma konseri gerçekleştirildi. Koro Şefi Kemal Esen’in yönetimi ve Nazife Hüner’in sunumuyla gerçekleşen müzik ziyafetinde en güzel türküler Sarıkamış Şehitleri için seslendirildi.

Etkinliğe; Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hülya Arkan, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, barkovizyon gösterimiyle Sarıkamış’ta yaşananlar anlatıldı. Gösterimin ardından Sarıkamış Şehitleri anısına düzenlenen konserde duygu yüklü türküler Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından seslendirildi. Erisin Dağların Karı’ndan Bir Ay Doğar’a, Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim’den Allı Turnam’a kadar birçok türkü hep bir ağızdan söylendi.

Etkinliğin sonunda sahneye davet edilen Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, Koro Şefi Kemal Esen’e çiçek takdiminde bulunduktan sonra kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Özdemir konuşmasında Sarıkamış Şehitleri’ni rahmetle andığını belirterek, bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.