Sarıkamış şehitleri Küçükçekmece'de ağıtlarla anıldı
Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümünde vatan uğruna can veren on binlerce Mehmetçik, Küçükçekmece'de düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Kar Çiçekleri’ isimli Sarıkamış anma programı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Programda, anlatıcı Başak İkiz, Sarıkamış’ta yaşanan büyük destanı ve insanlık tarihine kazınan acıyı güçlü anlatımıyla sahneye taşıdı. Gecede, usta sanatçılar Aysun Gültekin ve Tuncay Kemertaş tarafından seslendirilen ağıtlar, dinleyenleri duygulandırdı. Anma programı boyunca Kurtuluş Savaşı’ndaki İstiklal mücadelesi ve Sarıkamış şehitlerinin hatırası ortak bir hissiyata dönüşerek, izleyenlerden tam not aldı.
Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, konuklara teşekkür ederek çiçek takdim etti.
