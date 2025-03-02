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Sarıyer Akademi Kurum Kabul Sınavı yapıldı

Sarıyer Akademi Kurum Kabul Sınavı yapıldı
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Sarıyer Akademi kurum kabul sınavları gerçekleştirildi. Sınavdan önce veliler ve öğrencilerle buluşan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Sarıyer Akademi 2025-2026 eğitim dönemi kabul sınavlarına giren öğrencilere başarılar dileyerek, ‘Eğitim için başvuran hiçbir öğrencimiz geride kalmayacak’ dedi.

Sarıyer Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Sarıyer Akademi, 2025-2026 eğitim dönemi kabul sınavlarını gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören sınavlara yaklaşık 3000 öğrenci başvuruda bulundu.

BAŞKAN AKSU ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, sınav öncesinde öğrenci ve velilerle bir araya gelerek eğitime verdikleri önemi vurguladı. Başkan Aksu, öğrencilere başarılar dileyerek, “Tüm imkânlarımızı seferber ettik. Avrupa standartlarında oluşturduğumuz eğitim olanaklarımızdan başvuran tüm öğrencilerimiz faydalanacak. Hiçbir öğrencimizi geride bırakmayacağız” dedi.

SINAV SONUÇLARI 15 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Sarıyer Akademi’nin yeni eğitim döneminde de öğrencilerin yanında olmaya ve eğitimde fırsat eşitliğini büyütmeye devam edeceğini belirten Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey ise bu yıl özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamının akademiye kabul edileceğini belirterek, ‘Yüz yüze eğitime ek olarak Hibrit Akademi modeliyle yüz yüze eğitimle eşdeğer online eğitimler sunulacak’ dedi. Görey, sınav sonuçlarının 15 gün içinde Sarıyer Akademi’nin web sitesinden açıklanacağını duyurdu.

VELİLERDEN SARIYER BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Öğrenci velileri de Sarıyer Akademi’ye duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yunus Emre Ünal, yapılan araştırmalar sonucunda Sarıyer Akademi’yi başarılı bulduklarını ve tercih ettiklerini ifade ederken, Yeşim Sağlam ise özellikle özel ders veya dershane imkânı bulamayan aileler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek böyle bir hizmet için Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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