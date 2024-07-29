Sarıyer Akademi Olimpiyatları hazırlık sınıfından büyük başarı

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 32. Ulusal Bilim Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Kimya Olimpiyatları birinci aşaması sınavına giren 1044 öğrenci içinde Sarıyer Akademi Kimya Olimpiyatları Sınıfı öğrencilerinden Türkiye birinciliği elde eden Emre Aslan ile ilk elli içinde yer alma başarısı gösteren Ali Cemal Sahillioğulları’nı, ailelerini ve eğitmenlerini makamında ağırladı.

Lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla TÜBİTAK’ın 32. Ulusal Bilim Olimpiyatları kapsamında bu yıl düzenlediği Kimya Olimpiyatları birinci aşama sınavına Türkiye genelinde 1044 kişi katıldı. Sınav sonucunda Sarıyer Akademi Kimya Olimpiyatları Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinden Emre Aslan birinci olurken Ali Cemal Sahillioğulları da kazanan ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Başarılı öğrencileri makamında ağırlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, öğrencileri ve Sarıyer Akademi Kimya Olimpiyat Hazırlık Sınıfı eğitmenlerini tebrik ederek ödüllendirdi.

BAŞKAN AKSU: SİZİNLE GURUR DUYUYORUM

Eğitimde eşitlik ilkesiyle kurulan Sarıyer Akademi’yi büyütmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Sarıyer Akademi bünyesinde açılan ve gönüllü akademisyenlerimizin öncülüğü ile Kimya Olimpiyatları Hazırlık Sınıfı öğrencilerimizin gösterdikleri başarı bizleri bir kez daha gururlandırdı. Öğrencilerimize çıkmış oldukları yolda başarılar diliyorum. Bundan sonra girecekleri sınavlardan altın madalya ile döneceklerine inanıyorum. Emek veren hocalarımıza ve ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISI ÖNEMLİ”

Sarıyer Akademi bünyesinde Kimya Olimpiyatları Hazırlık Sınıfının açılmasına öncülük eden Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin, “Sarıyer Akademi’de Kimya Olimpiyatları hazırlık sınıfının açılması fikrine öncülük yapmaktan mutluluk duyuyorum”. Geçen yıl eğitmen ekibimizle başlattığımız çalışmalar dolayısıyla bizlere destek veren Sami Görey Hocamıza teşekkür ediyorum. Sarıyer’de okuyan lise öğrencilerimize yönelik açtığımız Sarıyer Akademi Kimya Olimpiyatları Sınıfı için akademi bünyesinde yapılan ve 130 öğrencinin katıldığı sınav sonucunda 25 kişi eğitim almaya hak kazandı. Ancak çeşitli nedenlerle yola 15 öğrencimizle devam etmek zorunda kaldık. TÜBİTAK Kimya Olimpiyatları birinci aşama sınavını öğrencilerimizden Emre Aslan birincilikle kazandı. Hazırlık sınıfının ilk yılında bu başarıyı elde etmiş olmamız bizim için çok önemli ve motive edici. Bu aşamadan sonra kazanan öğrencilerimiz Gebze’de TÜBİTAK Fen Lisesi Kampüsü’nde farklı üniversitelerden alanında uzman hocalardan eğitim alıp ikinci aşama sınavına hazırlanacaklar. İkinci aşamaya birinci aşamaya katılan 1044 öğrenciden 50 öğrenci katılmaya hak kazandı. İkinci aşama sınavında da 50 kişi içerisinden 20-24 öğrenci ulusal madalya almaya hak kazanacak. Eğer öğrencilerimiz ikinci aşama sınavında da başarılı olurlarsa, 20-24 kişilik grupta yer alıp ulusal madalya almaya hak kazanacaklar. Ulusal madalya alan öğrenciler ise YKS sınavında ek katsayı hakkı kazanarak ekstra puan almaya hak kazanacaklar.

Üçüncü aşama için TÜBİTAK, kazanan öğrencileri kış kampına davet edecek. Burada yine farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerden ders dinleyip soru çözecekler. 20 -24 olan öğrenci sayısı bu aşamada 10-12’ye inecek ve bu öğrenciler 4. aşama sınavına hazırlanacaklar. Dördüncü aşama sınavı öncesinde de TÜBİTAK tarafından hazırlık kampına alınacak öğrenciler, dört kişiden oluşan Ulusal Kimya Olimpiyat Takımı içerisinde yer almak için çalışacaklar. Dördüncü aşama sınavı sonrasında seçilen dört öğrenci ülkemizi Uluslararası Kimya Olimpiyatları (IChO)’da temsil edecekler. IChO’da herhangi bir madalya (altın, bronz veya gümüş) alma başarısı gösteren öğrenciler ülkemizde sınavsız üniversiteye yerleşme, özel üniversitelerin kimya bölümlerinde tam burslu okuma ve lisans eğitimi boyunca TÜBİTAK burslusu olma gibi avantajlar elde edeceklerdir. Öğrencilerimizin elde ettikleri başarı dolayısıyla Marifet İltifata Tabiidir sözünden yola çıkarak Sarıyer Belediye Başkanımız bizleri makamında ağırladı. Başkanımıza bizlere verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“SARIYER AKADEMİ’NİN HİKÂYE YAZMASINI İSTİYORUZ”

Sarıyer Akademi Koordinatörü Sami Görey ise Sarıyer Akademi olarak eğitime yön verme vizyonuyla yola çıktıklarını ve bugün akademi öğrencilerinin aldıkları başarılarının bu vizyonu gerçekleştirmenin bir parçası olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, “Eğitim konusunda yapılan yanlışlarla ilgili en büyük eleştiriyi aslında yaptıklarımızla vermek istiyoruz. Ülkemizde bugün eğitimin çok ciddi problemleri var. Eğitimle ilgili çok sayıda değişiklik olsa da bu konuda değişmeyen tek şey var o da insanlara beceri kazandırmak. İşte tam da bu noktada öğrencilerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Sarıyer Akademi, eleştirilerini, tepkilerini eylemleriyle ortaya koyan bir kurum. Biz kurulduğumuz günden beri eğitimde bir numara olmayı hedefledik. Akademi bünyesinde olimpiyatlara hazırlık sınıflarımız oldu. İlk olarak Matematik Olimpiyat Sınıfı açtık. Geçtiğimiz yıl Koç Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Metin hocamızın desteğiyle Kimya Olimpiyatları’na Hazırlık Sınıfımızı açtık. Bugün böyle bir karar vererek yola çıkmış olmanın mutluluğunu öğrencilerimizin elde etmiş olduğu başarıyla görüyoruz. Akademi olarak bir amacımız da bünyemizde eğitim veren öğretmenlerimizi üretken kılmaktır. Kısacası biz hikâye anlatmak değil hikaye yazmak istiyoruz. Birinci yılımızda böyle bir başarıya ulaşmak gerçekten çok güzel. İddialıyız. Dilerim öğrencilerimiz hedeflerine ulaşacaklar. Hem Türkiye hem de Sarıyer Akademi için bu başarı önemli” dedi.

Öğrencilerden Emre Aslan’ın annesi Derya Aslan ise çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Umarım bu başarısı devam eder. İstediği hedefi elde edene kadar devam eder. Bu başarının yüzde ellisi Sarıyer Akademi’deki hocalarımız sayesinde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.