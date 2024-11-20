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Sarıyer Akademi, Yapay Zeka Fabrikası'nın Ekosisteme Katkı Ödülü'ne aday oldu

Sarıyer Akademi, Yapay Zeka Fabrikası'nın Ekosisteme Katkı Ödülü'ne aday oldu
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Sarıyer Akademi, bir İş Bankası oluşumu olan Yapay Zekâ Fabrikası’nın ilk kez 8 farklı kategoride düzenlediği YZF Ödül Töreni’24’e, YZF Ekosisteme Katkı Ödülü dalında aday oldu. Yarışmada Sarıyer Akademi’ye oy vermek isteyenler www.yzfodulleri.com sitesi üzerinden oylamaya katılabilecek

Sarıyer Belediyesi bünyesinde, düzenlediği eğitim programıyla 7 yıldır gençlere ücretsiz olarak yapay zekâ dersleri veren Sarıyer Akademi, bu çalışmasıyla gençleri kendi girişimlerini kurmak ve sektöre dâhil olmaları için yönlendiriyor. Bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdüren Sarıyer Akademi, İş Bankası oluşumu Yapay Zekâ Fabrikası’nın sekiz ayrı kategoride düzenlediği YZF Ödül Tören’24 yarışmasında YZF Ekosisteme Katkı Ödülü’ne aday olmaya hak kazandı. Sarıyer Akademi’nin çalışmalarını başarılı bulanlar www.yzfodulleri.com sitesi üzerinden 27 Kasım tarihine kadar yapılacak halk oylamasına katılabilecek.

Bir İş Bankası girişimi olarak çalışmalarını sürdüren Yapay Zekâ Fabrikası (YZF) iş dünyasında ve toplumsal alanlarda yapay zekâ tabanlı çözümleri teşvik etmek ve kurumların bu alandaki yenilikçi yaklaşımlarını desteklemek için çalışıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan YZF Ödül Tören’24 için başvurular 14-31 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

OYLAMAYA KATILMAK İSTEYENLER İÇİN SON TARİH 24 KASIM

1 Kasım 2024 tarihinde açıklanan adaylar arasına girmeye hak kazanan Sarıyer Akademi, YZF Ekosisteme Katkı Ödülü kategorisinde 4 Kasım 2024’te başlayan ve 24 Kasım 2024 tarihinde sona erecek olan halk oylamasında yeterli oy sayısına ulaştığı takdirde ödül almaya hak kazanacak. YZF tarafından bu yıl düzenlenen ödül töreni YZF İnovasyon ve İşbirliği Ödülü (Kurumsal), Ekosisteme Katkı Ödülü, Sağlık Teknolojileri Ödülü, Sanat Ödülü, Finansal Teknoloji Ödülü, Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü, Akademi Ödülü, STK Ödülü şeklinde sekiz ayrı kategoride yapılacak.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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