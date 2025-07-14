Sarıyer Akademi’den dünya çapında bir başarı

Sarıyer Akademi Kimya Olimpiyatları Hazırlık Sınıfı öğrencisi Emre Aslan, geçtiğimiz yıl Türkiye Kimya Olimpiyatları birincisi olarak ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı. Emre Aslan, bu başarısını uluslararası düzeye taşıyarak, Dubai’de düzenlenen 57. Dünya Kimya Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı.

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Emre Aslan’ı başarısından dolayı tebrik etti, başarısında emeği geçen Sarıyer Akademi ailesi başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Sarıyer Akademi Kimya Olimpiyatları hazırlık sınıfı öğrencisi Emre Aslan 57. Dünya Kimya Olimpiyatları’nda gösterdiği büyük başarı ile bronz madalya almayı hak etti. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Sarıyer’e ve ülkemize bu gururu yaşatan Emre Aslan’ı tebrik etti.

“SARIYER AKADEMİ AİLESİNE VE BU BAŞARIDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, genç kimyacının başarısıyla ilgili, “Kimya Olimpiyatlarında daha ilk senesinde madalya almak, azmin, emeğin ve doğru eğitimin en güzel sonucudur. Emre’yi yürekten kutluyorum. Onu yetiştiren kıymetli hocalarımıza, Sarıyer Akademi ailesine ve bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Sarıyer Akademi, ortaya koyduğu bu vizyonu başarılarla taçlandırmaya devam edecek” dedi.