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Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazetecilerin gününü kutladı

Toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan ve her koşulda kamuoyunu aydınlatmayı ilke edinen basın çalışanlarının, demokrasinin ve demokratik toplumun en güçlü teminatlarından biri olduğunu ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, yayımladığı mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Basın emekçileri yalnızca haber taşımaz; bazen bir felaketi dünyaya duyuran, bazen de güzel bir hikâyeyi evlerimize taşıyan birer köprü olur. Zor şartlarda çalıştığınızı, mesleğinizi sürdürürken çeşitli zorluklarla mücadele ettiğinizi biliyorum. Ancak unutulmamalıdır ki sizler, toplumun hafızasını yazan kalemler, objektifleriyle gerçeklerin şahidi ve tarihe not düşen önemli birer aktörsünüz.

“ÜLKEMİZİN VE İLÇEMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SUNAN GAZETECİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Özellikle yerel basınımız, ilçemizin sesi, soluğu ve vicdanıdır. Yerel meselelerin görünür kılınması, sorunların çözümüne ışık tutulması ve kent kültürümüzün yaşatılması adına sizlerin emekleri paha biçilemez. Yerel gazetecilerimizin özverisi sayesinde, komşularımızla güçlü bir bağ kurabiliyor, çalışmalarımızı şeffaflıkla paylaşabiliyoruz. Bu vesileyle, ilçemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunan tüm gazetecilere şükranlarımı sunuyorum. Kaleminizin gücü, sesinizin özgürlüğü daim olsun. Tüm çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum. Saygı ve selamlarımla.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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