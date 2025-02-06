Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, 6 Şubat depremi anma programlarına katıldı

Başkan Aksu, 6 Şubat 2023 günü Maraş merkezli meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanımızın da evsiz kaldığı depremin yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ve Sarıyer İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği anma programlarına katıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, 6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programlarına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKOM’da gerçekleştirdiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlunun da katıldığı tören sonrasında Sarıyer Merkez’de bulunan Ali Kethüda Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aksu, sabah namazını kılarak, hayatını kaybedenler için okunan dualara eşlik etti.



6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümünde felaketin yaşandığı saat 04.17’de İstanbul Eyüpsultan’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun yanı sıra diğer ilçelerin belediye başkanları, AKOM yöneticileri ve personelleri katıldı. Anma programında depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

BAŞKAN AKSU, KOMŞULARINA SICAK ÇORBA İKRAM ETTİ

AKOM’da düzenlenen tören sonrasında Sarıyer Merkez Ali Kethüda Camii’nde kılınan sabah namazına katılarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için edilen dualara eşlik eden Başkan Oktay Aksu, namazın ardından camii önünde Sarıyer Belediyesi tarafından mobil ikram aracından vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Başkan Aksu’ya sıcak çorba ikramı dolayısıyla teşekkür eden vatandaşlar, Sarıyer Belediyesi’nin bu hizmeti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SARIYER BELEDİYESİ 70 ARAÇ VE 620 PERSONELİ İLE KIŞA HAZIR

Bir gün önce İstanbul’u etkisi altına alacak kar yağışı ihtimaline karşı ilçe genelinde meydana gelebilecek olay ve olumsuzluklara karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer Belediyesi birimlerini de ziyaret eden Başkan Aksu, Fen İşleri şantiyesinden komşularına seslenerek, “Sarıyer Belediyesi olarak 70 araç ve 620 personelimizle şu anda beklenen kar koşullarına hazırız. Bununla ilgili tüm birimlerimizi harekete geçirdik. Onun yanında kaymakamlığımız başta olmak üzer AKOM ve tüm kurumlarımızla istişare halindeyiz. Vatandaşlarımızdan daha çok toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Araçlarıyla trafiğe çıkmak zorunda olan komşularımızın da kış lastiklerini takmış olmaları konusunda uyarıyoruz. Yolların kapanma riski söz konusu olabilir. Böyle durumlarda çağrı merkezimizin 444 1 722’li numarasından bizlere her saatte ulaşabilirsiniz. Beklenen kara hazırlıklıyız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.