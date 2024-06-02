  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi
Güncelleme:

Seçim döneminde Sarıyerli komşularından sıklıkla asfalt ve kaldırımların yenilenmesi şikayeti alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Seçildikten sonra ilk işimiz cadde, sokak ve kaldırımlarımızı yenilemek olacak” demişti. Komşularına verdiği sözü tutan Başkan Aksu, Sarıyer’in birçok yerinde başlayan asfalt çalışmalarının Pınar Mahallesi Balaban Mevkii’nde incelemelerde bulundu.

Sarıyer Belediyesi ve İBB fen İşleri ekiplerinin, Sarıyerlilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, incelemeler sırasında Sarıyerli komşularına seslenerek, “Değerli komşularımız. Söz verdiğimiz gibi asfalt çalışmalarımıza başladık. İlk çalışmamızı Pınar Mahallesi Balaban Mevkii’nde yapıyoruz. Burada asfaltın ilk katını atacağız İSKİ’nin bölgedeki altyapı çalışmalarının ardından ikinci kat asfaltımızı dökeceğiz. Kaldırımlarımızda düzenleme yaparak, komşularımızın daha rahat kullanabileceği geniş kaldırımlar yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar sırasında mağduriyet yaşayan esnafımız başta olmak üzere komşularımızdan ricamız bizleri bir süre idare etsinler. Çok kısa sürede çalışmalarımız bitireceğiz. Tüm çabamız esnafımız ve komşularımızın daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamaktır” dedi.

Planlı alt yapı çalışmaları sayesinde ilçede yaşanan en önemli sorun çözüme kavuşturacak olan Sarıyer Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, asfalt, duvar, merdiven ve kanal çalışmaları ile su baskınları ve çökme tehlikelerine karşı önlemler alacak, engebeli olan yerler yapılacak bu çalışmalar sayesinde de ulaşımda kolaylık sağlayacak. Fen işleri ekipleri büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalarda cadde ve sokakların alt yapı çalışmalarına öncelik vererek ardından da asfalt çalışmalarını hızla tamamlayacak.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerini vurdu 51 kişi ölmüştü... Sanık avukatı Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler 51 kişi ölmüştü... Sanık avukatı Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada Devler Ligi'nde dev isimler buluştu Devler Ligi'nde dev isimler buluştu Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü kutladı Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü kutladı Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi Bakan Güler'den zorunlu askerlik açıklaması Bakan Güler'den zorunlu askerlik açıklaması Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı