Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Bahçeköy komşularıyla buluştu

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun seçim vaadi olan “Mahallemi Dinliyorum” toplantısının bu seferki adresi Bahçeköy’dü. Bahçeköy Merkez, Kemer ve Yeni Mahalle komşularıyla buluşan Başkan Aksu, onların sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde dinledi.

Seçim çalışmaları sırasında “İlçemizi hep beraber yöneteceğiz” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun bu hedefle hayata geçirilen projelerinden biri olan “Mahallemi Dinliyorum” toplantısı Bahçeköy’de gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, başkan yardımcıları; Sergül Doğan, Cem Çetin, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, Osman Demir, birim müdürleri, koordinatörler, mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahallelerde yaşayan komşuların sorunlarının dinlendiği ve hep beraber çözüm yollarının konuşulduğu “Mahallemi Dinliyorum” toplantısına Bahçeköy sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Toplantıya katılanlara dağıtılan emojilerin üzerinde bulunan QR Koduyla mahallelinin talep ve ihtiyaçlarının üç başlıkta önem sırasına göre belirlendiği toplantıda Bahçeköy sakinleri, Başkan Aksu’ya sorularını yönelttiler. Kültür, hizmet, yaşam, turizm odaklı bir perspektifle, Bahçeköy sakinleri için ilk adımda yapılması gereken hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda doğa, insan ve tüm canlılara ile deprem ve afetlere dayanıklı kent talebi ön sırada yer aldı.

“SARIYERLİLER ORMANDAN ÜCRETSİZ YARARLANAMIYOR”

Ulaşım, kent güvenliği, çevre temizliği gibi sorunların dile getirildiği toplantıda Bahçeköylüler, üç tarafı ormanlarla kaplı Sarıyer’de Sarıyerlilerin ormanlık alanlardan ücretsiz olarak yararlanamadığını ifade etti. Konu ile ilgili söz alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Değerli komşularımız, bazı eksiklerimiz olsa da bildiğiniz gibi Sarıyer’de belediyemize ait plajları komşularımıza ücretsiz hizmet verecek şekilde yeniledik, plajlarımızın güvenliğini sağladık. Üç tarafı denizlerle çevrili ilçemiz ormanlık alanı en fazla ilçelerden biri. Ancak komşularımızın ormanlarımızdan ücretsiz faydalanması ile ilgili taleplerimize rağmen gerekli izinleri alamadık. Kağıthane, Gaziosmanpaşa belediyelerine tahsis edilen mesire alanlarında Sarıyer’in dışından gelen vatandaşlarımız yararlanabiliyor ama biz yararlanamıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı ve taleplerimizi sürdüreceğiz” dedi. Altyapı, yolların genişletilerek asfaltlanması ve kaldırımların yenilenmesi, ilaçlama, ulaşım, tarihi yerlerin korunması, sosyal ve spor tesisi gibi sorun ve ihtiyaçların dile getirildiği toplantıda Başkan Aksu, ilgili birim müdürlerine ve koordinatörlere gerekli talimatları vererek sorunların en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Sarıyer Belediyesinin yetkisinde olmayan sorunlar için de ilgili kurumlarla görüşülerek, çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

“AŞEVİMİZ FAALİYETE GEÇTİ”

Toplantıda göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalarla ilgili komşularına bilgi veren Başkan Aksu, “Değerli komşularım, Maslak’ta aş evi inşaatına başlanmıştı. Yarım kalan inşaat halindeki aşevimizde göreve gelir gelmez gerekli çalışmaları başlattık. Şimdi faaliyete geçirdiğimiz aş evimizde, gündüz bakımevinde eğitim gören çocuklarımız için yemek üretimine başladık. Yaklaşık 1000 kişilik yemek yapılıyor. Kapasitemiz gün geçtikçe artacak ve daha önce söylediğimiz gibi aşevimizde yaşam koşulları nedeniyle sıcak yemeğe ulaşamayan, yalnız yaşayan komşularımıza ulaşacağız. Bu komşularımıza günde bir öğün sıcak yemek hizmeti vereceğiz. Kreşler ve konukevimizdeki öğrencilerin yemeklerini, cenazelerimizdeki pidelerimizi, Ramazan ve Muharrem Ayı iftarlarımızı, aşurelerimiz aşevimizde yapacağız. Afet Koordinasyon Merkezimizi ve Gıda Bankası’nı da aşevimizin olduğunu alana taşıyarak acil durumlar için herkesin koordine olabileceği bir alan yaratacağız” dedi.

“SARIYER DİJİTAL KARTI HAYATA GEÇİRDİK”

Tüm Sarıyerli komşularının Sarıyer Belediyesi ve paydaşlarının sağlayacağı bazı imkan ve olanaklardan faydalanması amacıyla kolaylıkla kullanabilecekleri Sarıyer Dijital Kartı hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Aksu, “Bu kartla komşularımız plajlarımızdan ücretsiz faydalanabilecek ve sosyal tesis hizmetlerimizden yüzde 20 indirim alacak.

“YAPTIMIZ HERŞEY SİZİN İÇİN”

Artık hiçbir çocuğumuz akademiye gidemiyorum demeyecek. Sarıyer Akademi 2’yi hayata geçirdik. Herkese eşit eğitim anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu hizmetimizle hiçbir çocuğumuzun dışarda kalmamasını hedefledik. Hibrit eğitim sistemine geçtik. Kireçburnu’nda çocuk gündüz bakımevimizi açıyoruz. Komşu İletişim Merkezimiz tamamlanmak üzere. Bu merkeze ulaşan talepleriniz 48 saat içinde çözülecek, çözülemezse neden çözülemediği sizlere bildirilecek. Kadın ve Aile Müdürlüğümüzü kuruyoruz. Mikrokredi kermeslerimiz devam ediyor. Kadın komşularımızın hem ekonomik hem de sosyal yaşama daha aktif katılabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İmkanlar ölçeğinde maksimum düzeyde hizmet vermeye çalışıyoruz. Kısaca ne yapmaya çalışıyorsak en güzelini sizlerle beraber yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir akşamda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyor, hepinize sevgi, saygı sunuyorum” dedi.

“TÜM KOMŞULARIMIZI SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ’NE BEKLİYORUM”

Soru cevap şeklinde geçen, Başkan Aksu ve çocuk konukların karşılıklı sohbetleriyle zaman zaman şenlenen toplantının sonunda Başkan Aksu, tüm Sarıyerli komşularını 18-21 Eylül tarihleri arasında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleşecek yüzlerce yazar ve sanatçının katılacağı Sarıyer Edebiyat Günlerine davet etti.