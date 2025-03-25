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Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, çalışanlarıyla iftarda bayramlaştı

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, çalışanlarıyla iftarda bayramlaştı
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Sarıyer Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar yemeklerinin bu akşam ki konukları belediye çalışanları oldu. İftar buluşmalarının finalinde Sarıyer Belediyesi ailesi ile buluşan Başkan Aksu, tüm çalışanların yaklaşan Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladı, esenlikler diledi.

Sarıyer Belediye’sinin Ramazan ayı boyunca Sarıyerli komşularına yönelik kurduğu iftar sofrasının bu akşam ki konukları Sarıyer Belediyesi çalışanlarıydı. Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, belediye ana hizmet binasında düzenlenen iftar yemeğinde çalışanlarıyla bir araya geldi. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcıları Cem Çetin, Hüseyin Coşkun, Ayhan Gedik, Sergül Doğan, Nizamettin Günel, Osman Demir, birim müdürleri belediye meclis üyeleri ve tüm çalışanları katıldı. İftar yemeğine katılan çalışanlara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Başkan Aksu, Sarıyerli komşularının belediye hizmetlerine yönelik memnuniyet içinde olması konusunda büyük bir özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkür etti.

“ÇALIŞANLARIMIZDAN VE KOMŞULARIMIZDAN RIZA ALARAK YÜRÜYECEĞİZ”

Hizmette en önemli ölçünün komşularından aldıkları rıza olduğunu belirten Başkan Aksu, bundan sonra da tüm çalışanlarının bu kriteri temel alarak çalışmalarını istedi. Tüm çalışanların ve ailelerinin yaklaşan Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramını kutlayarak çalışanlarımızın da rızasını almak bizim için önemli diyen Başkan Aksu, “Çalışanlarımız rahat bir bayram geçirsin istedik. Bayram ikramiyeleriniz hesaplarınıza yarından itibaren yatmış olacak. Olanı paylaşacağız. Bugün iftar yemeğimizin hazırlanmasında ve servis edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yüzünüz hep gülsün. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Hepinize iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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