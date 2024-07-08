Sarıyer Belediye Başkanı Aksu canlarla oruç açtı

Muharrem Ayı’nın başlamasıyla 12 gün boyunca tutulan oruç ibadeti nedeniyle Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi’nde kurulan sofrada ilk oruç açıldı.

Oruç açma lokmasına katılan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Muharrem Ayı’nın insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyerek, tutulan oruçların ve edilen duaların Hak katında kabul edilmesi temennisinde bulundu.

İYas-ı Muharrem orucunun ilk gününde İmam Hüseyin Cemevi’nde kurulan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Başkan Yardımcısı Ayhan Gedik, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Oruç açma yemeğinde Muharrem Ayı ve Yas-ı Matem Orucu’nun anlamıyla ilgili konuşmalar yapıldı ve tutulan oruçların kabul edilmesi için dua edildi. Oruç açma lokmasından önce İmam Hüseyin Cemevi Başkanı İsmail Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bir süre burada Muharrem Ayı’nın önemi ile ilgili sohbet etti. Bu ayın insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyen Başkan Aksu, “Yas-ı Matem’de tutulan tüm oruçların ve edilen duaların Hak katında kabul olmasını dilerim” dedi.