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Sarıyer Belediye Başkanı Aksu çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
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Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten armağan kalan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde kutladı. Programa gösterileriyle renk katan çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, “Cumhuriyet, çocuklara güvenli bir gelecek sağlamak için bizlere emanet edilmiş en büyük mirastır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği çocuklar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılı etkinlikleri dolayısıyla Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.  Sarıyer Belediyesi bünyesinde eğitim veren Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören 4-5 yaş arası öğrencilerin yer aldığı gösteride çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı bando-ritim performansı ile karşıladı, şiirler okudu ve dans ettiler. Programda ayrıca Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi köpeği Şilan, çocuklar için minik bir şov yaptı. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, belediye başkan yardımcıları Osman Demir, Nizamettin Günel, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve aileler, çocukların bir ay boyunca hazırladıkları gösterileri ayakta alkışladılar.

“CUMHURİYET, BİZLERE EMANET EDİLEN EN BÜYÜK MİRAS”

Programa katılanlara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, konuşmasına Ankara’da meydana gelen terör saldırısını kınayarak başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet dileyen Başkan Aksu, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi. Cumhuriyet’in, çocukların geleceği için inşa edilmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan en büyük miras olduğunu belirten Başkan Aksu, “Çocuklarımızın hazırladığı gösteriyle; en anlamlı, en güzel ve en özel Cumhuriyet Bayramı kutlamasını yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz" sözünü, her daim geleceğimizin yapı taşları olan çocuklarımız üzerinden hatırlıyoruz. Minik yüreklerin bugün ortaya koyduğu bu tablo Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatmak ve onu ileriye taşımak için inanç veriyor. Çocuklarımızın aldığı eğitim, sadece onların bilişsel ve fiziksel gelişimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlıyor” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ”

Yerel yönetim olarak, okul öncesi eğitimin ne denli önemli olduğunu farkında olduklarını belirten Başkan Aksu, “Bu yüzden, çocuklarımızın güvenli, sevgi dolu ve modern ortamlarda eğitim görmeleri için her türlü imkânı sunmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu süreçte siz velilerimizin de desteği bizler için çok kıymetli. Çocuklarımıza kazandırdığınız özgüven, sevgi ve disiplin, bizlerin sunduğu eğitimle birleşerek onların daha iyi birer birey olmasına zemin hazırlıyor.  Hep birlikte Cumhuriyetimizin ilkeleri doğrultusunda, eğitimden sanata, kültürden spora her alanda daha güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor, çocuklarımızı gösterileri için tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

 

 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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