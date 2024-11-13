  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, hediye edilen kalpaklı Atatürk tablosunu makam odasına astı

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, hediye edilen kalpaklı Atatürk tablosunu makam odasına astı

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, hediye edilen kalpaklı Atatürk tablosunu makam odasına astı
Güncelleme:

Sarıyer Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir resim sergisi düzenledi. ''Mustafa Kemal Atatürk'' temalı sergide İstinye Rotary Lisesi öğrencilerinin parmak izleriyle iki renk kullanarak hazırladıkları Atatürk tablosu hediye edilen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, söz verdiği gibi tabloyu makam odasına astı.

Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sergisini gezen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’ya İstinye Rotary Lisesi öğrencilerinin parmak izi baskısıyla iki renk kullanılarak hazırlanan Atatürk tablosu hediye edildi. Tabloya emek verenleri kutladığını belirten Başkan Aksu, “Öğrencilerimizin yoğun emek harcayarak oluşturduğu tabloya hayran kaldım. Öğretmen ve tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, tabloyu makam odasına asacağıma söz veriyorum” dedi. Kendisine hediye edilen tabloyu makam odasında asan Başkan Aksu, kendisini ziyarete gelen misafirlerini uğurlarken de tablonun önünde fotoğraf çektirdi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var! Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var! Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! 28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı 28 bin kişi mağdur olmuştu: Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölümüyle olay oldu Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölümüyle olay oldu Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı
Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran aile içi yasak aşk iddiaları Esra Erol'un canlı yayınında mide bulandıran aile içi yasak aşk iddiaları Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor Galatasaray Osimhen bombasını patlatıyor Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... 200'den fazla kadın ve çocuğa tecavüz eden sapık idam edildi 200'den fazla kadın ve çocuğa tecavüz eden sapık idam edildi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için karar verildi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için karar verildi 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! Son ankette Türkiye'nin 1. partisi değişti: Ne AK Parti, ne MHP, ne CHP, ne de DEM! Son ankette Türkiye'nin 1. partisi değişti: Ne AK Parti, ne MHP, ne CHP, ne de DEM! Atatürk'ü eleştiren Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'na tepki yağıyor Atatürk'ü eleştiren Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'na tepki yağıyor Yeni kabusumuz belli oldu: Uzmanlar ''oturmayın'' diyerek uyardı Yeni kabusumuz belli oldu: Uzmanlar ''oturmayın'' diyerek uyardı