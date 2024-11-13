Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, hediye edilen kalpaklı Atatürk tablosunu makam odasına astı

Sarıyer Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir resim sergisi düzenledi. ''Mustafa Kemal Atatürk'' temalı sergide İstinye Rotary Lisesi öğrencilerinin parmak izleriyle iki renk kullanarak hazırladıkları Atatürk tablosu hediye edilen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, söz verdiği gibi tabloyu makam odasına astı.

Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sergisini gezen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’ya İstinye Rotary Lisesi öğrencilerinin parmak izi baskısıyla iki renk kullanılarak hazırlanan Atatürk tablosu hediye edildi. Tabloya emek verenleri kutladığını belirten Başkan Aksu, “Öğrencilerimizin yoğun emek harcayarak oluşturduğu tabloya hayran kaldım. Öğretmen ve tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, tabloyu makam odasına asacağıma söz veriyorum” dedi. Kendisine hediye edilen tabloyu makam odasında asan Başkan Aksu, kendisini ziyarete gelen misafirlerini uğurlarken de tablonun önünde fotoğraf çektirdi.