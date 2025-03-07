Sarıyer Belediye Başkanı Aksu: ''Kadın güçlenirse, toplum da güçlenir''

8 Mart Dünya Emekçiler Günü dolayısıyla Sarıyer Belediyesi’nde görev yapan kadın çalışanların gününü, kaleme aldığı anlamlı bir mektup ve kitap takdim ederek kutlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, ''Kadın çalışanlarımızla omuz omuza eşit bir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki kadın güçlenirse, toplum da güçlenir'' dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın çalışanların gününü özel bir jestle kutladı. Başkan Aksu, belediyenin kadın çalışanlarına yönelik kaleme aldığı anlamlı bir mektup, kitap takdim ederek onların emeklerini takdir etti.



Başkan Aksu, mektubunda kadınların toplumda ve belediye hizmetlerindeki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: Sizler, belediyemizin gülen yüzü, üretken gücü ve Sarıyer’i daha yaşanabilir, daha eşit ve daha güçlü bir kent haline getiren emekçilerisiniz. Sahada, masa başında, projelerde ve hizmet noktalarında verdiğiniz emekle, sadece belediyemize değil, tüm topluma değer katıyorsunuz. Hep birlikte, daha adil, daha eşit bir geleceği inşa etmek için omuz omuza çalışıyoruz.

“KADINLARI DAHA İLERİYE TAŞIYACAK PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü olması için yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Başkan Aksu, bu bilinçle Sarıyer Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulduğunu hatırlattı. Kadınları sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel açılardan desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Aksu, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteklere kadar kadınları daha ileriye taşıyacak projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Aksu, belediyede çalışan tüm kadınlara başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.