Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, komşularını dinlemeye devam ediyor

Sarıyer Belediyesinin mahallelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini komşularından dinlemek amacıyla hayata geçirdiği “Mahallemi Dinliyorum” toplantısının üçüncüsü Gümüşdere ve Kısırkaya Mahalleleri ile yapıldı. Sarıyer Belediyesi’nin önümüzdeki beş yıllık stratejik planına da rehberlik edecek toplantıda mahalle sakinlerinin belediyeden beklediği öncelikler değerlendirildi

Sarıyer Belediyesinin ortak akıl ve katılımcılık ilkesiyle hayata geçirdiği projelerinden biri olan “Mahallemi Dinliyorum” toplantıları, seçim çalışmalarında verilen “İlçemizi hep beraber yöneteceğiz.” sözünü yerine getirmeye hız kesmeden devam ediyor. Gümüşdere ve Kısırkaya sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun yanı sıra; Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, başkan yardımcıları Sergül Doğan, Osman Demir, Cem Çetin, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, birim müdürleri, koordinatörler ve muhtarlar ile mahalle sakinleri katıldı.

MAHALLELİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Toplantıya katılanlara dağıtılan emojilerin üzerinde bulunan QR Koduyla mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarının dört başlıkta önem sırasına göre belirlendiği toplantıda Gümüşdere ve Kısırkaya sakinleri, Başkan Aksu’ya sorularını yönelttiler. Gümüşdere ve Kısırkaya mahalleleri için belediyeden öncelikle hangi hizmetlerin beklendiğinin tespit edildiği toplantıda imar ve tapu sorunu, deprem ve afetlere dayanıklı kent talebinin yanı sıra arıtma tesisi, altyapı ve trafo sorunu konuşuldu. Dile getirilen sorunlarla ilgili Başkan Aksu, ilgili birim müdürlerine ve koordinatörlere gerekli talimatları vererek sorunların en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Sarıyer Belediyesi’nin yetkisinde olmayan sorunlar için de ilgili kurumlarla görüşülerek, takibinin yapılacağının altını çizdi.

“PLANSIZ BİR METREKARE YER KALMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Mahallelerin en önemli sorunları arasında yer alan imar ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Aksu, “Göreve gelmeden kısa bir süre önce Mahalle Birliği arkadaşlarımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde birlikte mücadele ederek İBB ait arazilerin üzerinde oturan komşularımıza tapularının verilmesini sağladık. Tapu ve imar sorunu sadece İBB’yi değil birçok kurumu ilgilendiren bir konu. Tapu sorunu çözülmeden imar sorunu da çözülemiyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Belediye olarak Sarıyer’de plansız bir metrekare yer kalmayacak şekilde bu sorunları gündemimize aldık. Bu bölgeye ait çalışmalarımıza önümüzdeki yıl başlatıyoruz. Komşularımızdan bu konuda bize biraz zaman tanımalarını istiyoruz” dedi.

“ARITMA TESİSİ MAHALLELİYİ RAHATSIZ ETMEYECEK”

Gümüşdere Mahallesi’nde özellikle altyapı sorunları ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Aksu, mahallede yapılacak arıtma tesisi hakkında bilgi isteyen vatandaşa şunları söyledi: Arıtma tesisi yapıldıktan sonra evinizin bahçesinde otururken koku gelecek mi gelmeyecek mi diye endişelenmeyin. Yapılması kararlaştırılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yerin altında olacak; sizler görmeyeceksiniz, ikincisi koku olmayacak, arıtılan suyu da bahçenizi sulamada kullanabileceksiniz. Su da o kadar temiz bir su olacak. Bunun garantisini İSKİ’den aldık. Gümüşdere’de yapılacak arıtma tesisi ayrı Rumeli Feneri, Garipçe ve Demirciköy’e yapılacak arıtma tesisi ayrı tesisler olacak. İSKİ, ilçemizdeki dere ıslah çalışmalarına başladı. Bu konuyu da çok önemsediğimizi ve üzerinde hassasiyete durduğumuzu bilmenizi istiyorum”

“TRAFO İÇİN YER BAKIYORUZ”

Mahalledeki trafoların sorunlu olduğunu dile getirip bu konuda endişeli olduğunu ifade eden vatandaşa Başkan Aksu’nun cevabı şu yönde oldu: “Elektrik genel bir sorun, buraları özelleştirdiler. 10 kişinin yapacağı işi 3 kişiye yaptırıyorlar. Her yerde sorun var bununla alakalı. Biz de konuyla ilgili sürekli olarak ilgili makamlarla görüşüyoruz. Trafo yerine bakacağız. BEDAŞ ile görüşmelerimizi yaparak sorunların çözümü konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

YENİ ÇALIŞMALAR YOLDA

Toplantının sonunda göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalarla ilgili Gümüşdereli ve Kısırkayalı komşularına bilgi veren Başkan Aksu, “İki yeni sosyal tesisi halkımızın hizmetine sunacağız. İlk sosyal tesisimizi Kireçburnu Mahallemizde iki ay sonra açıyoruz. İkincisini Pınar Mahallesi’nde açacak ve sosyal tesis projemizi hayata geçireceğiz. Kısırkaya ve iki tanesi de Kilyos’ta olmak üzere üç plajımızı Sarıyerli komşularımıza ücretsiz bir şekilde hizmete açtık. Köyler bölgemizde atık suyu yağmur suyu kanallarını yapıyoruz. Kavak, Rumeli Feneri ve Garipçe’de foseptiğe son vereceğiz. Aşevimizin yapımının tamamlanmasına az kaldı. Kreşler ve yurtlardaki kızlarımızın yemeklerini, cenazelere pidelerimizi bu aşevinde yapacağız. Yaşam koşulları el vermediği için yemeğe ulaşamayan, yalnız yaşayan sahipsiz komşularımızı tespit edeceğiz. Bu komşularımıza günde bir öğün sıcak yemek hizmeti vereceğiz.”