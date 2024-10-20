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Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Muhtarlar Günü'nü kutladı
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19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sarıyer’in 38 mahalle muhtarını akşam yemeğinde ağırlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, ''Demokrasinin ilk basamağı, mahallelerimizde bizlerin gözü kulağı, yerel yönetimlerin temel taşı muhtarlarımızın gününü yürekten kutluyorum. Muhtarlarımızla her zaman dayanışma ve işbirliği içinde olacağız” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede göreve yapan mahalle muhtarını, düzenlenen akşam yemeğinde ağırlayarak, günleri kutladı. Geçtiğimiz günlerde elim trafik kazasında hayatını kaybeden Bahçeköy Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram’ın da anıldığı akşamda, bir konuşma yapan Başkan Aksu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantımız aralıksız devam ediyor. Muhtarlarımız demokrasimizin ilk basamağı, mahallelerinin sesi, gözü, kulağıdır. Yerel yönetimlerin temel taşı muhtarlarımızın gününü yürekten kutluyorum. Muhtarlarımızla her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olacağız. Muhtarlar günü dolayısıyla düzenlediğimiz bu akşamda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm muhtarlarımızla mahallelerimizde halkımıza kaliteli hizmet sunma ve ilçemizi daha iyi yerlere taşıma kanalında en önemli paydaşlarımızdandır. Bir kez daha tüm muhtarlarımızın gününü yürekten kutluyor, hep birlikte dayanışma içinde nice günlere” dedi.

BAŞKAN AKSU, DOĞUM GÜNÜ 19 EKİM OLAN MUHTARLAR İÇİN PASTA KESTİ

Emirgan Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Yavuz ise yaptığı konuşmasında Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve tüm belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerine, müdürlerine teşekkür etti. Sarıyer Belediye Başkanvekili Hüseyin Coşkun, başkan yardımcıları Osman Demir, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, Cem Çetin, Sarıyer Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Güven Doğruyol, birim müdürleri ve meclis üyelerinin katıldığı yemekte ayrıca 19 Ekim’de doğum günü olan muhtarlar için Başkan Aksu, pasta keserek, doğum günlerini kutladı.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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