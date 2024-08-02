Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, muhtarları dinledi

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Ağustos ayı muhtarlar toplantısında, ilçenin 38 mahalle muhtarlarının dile getirdiği sorunları ve çözüm önerilerini dinledi

Sarıyer Belediyesinin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısının dördüncüsü Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun başkanlığında, Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantının sonunda Başkan Mustafa Oktay Aksu, Ağustos’ta doğum günü olan muhtarlar için pasta kesti, muhtarların doğum gününü kutladı, toplu fotoğraf çektirdi. Muhtarların seçildikleri mahalleleriyle ilgili sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya Başkan Mustafa Oktay Aksu dışında Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Başkan Yardımcıları Sergül Doğan, Cem Çetin, Ayhan Gedik, Nizamettin Günel, Osman Demir, Sarıyer Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Güven Doğruyol ile mahalle muhtarları katıldı.

“GÖREVİMİZ, HALKTAN ALINAN VERGİLERİ HALKA HİZMETE DÖNÜŞTÜRMEKTİR”

Muhtarların görev yaptıkları mahallelerinin gözü, kulağı olduğu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ilk muhtarlık kurumuna ilettiğini belirten Başkan Aksu, “Yaptığınız görev ve hizmetleriniz bizim için çok değerli. Komşularımızın yaşadığı sorunları çözüm önerilerini sizlerden dinlemek bize nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda önemli katkılar sunuyor. Bugün bu toplantımızın bir diğer amacı da önümüzdeki 5 yıllık stratejik planımızı sizlerden gelen görüş ve önerileri de dikkate alarak hazırlamak. İlçemiz için önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Halkın ödediği vergileri halka hizmet olarak geri vermek en önemli görevimiz. İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından yola çıkarak hazırlayacağımız 5 yıllık stratejik planımıza katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Altyapı, yolların ve kaldırımların yenilenmesi, ağaç budama, elektrik hatlarının yer altına alınması, voltaj düşüklüğü, parkların daha güvenli hale gelmesi ve bakımı, çevre temizliği gibi sorunları muhtarlardan dinleyen Başkan Aksu, daha sonra göreve geldikleri günden beri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“PROJELERİMİZİ TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ”

İlçe genelinde gelen taleplerin başında yer alan asfalt ve kaldırımların yenilenmesi ile ilgili çalışmalara İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte başladıklarını belirten Başkan Aksu, “Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Sarıyer Akademi’ye giremeyen genç arkadaşlarımız için Sarıyer Akademi 2 hizmet vermeye Ağustos ayında başlayacak. 11 mahallemizde hizmet veren çocuk gündüz bakımevlerimize yapılan başvurularla ilgili kabullerimiz ilk kez noter huzurunda gerçekleşti. Her mahalleye çocuk gündüz bakım evi hedefiyle çıktığımız yolda Kireçburnu’nda yapımı devam eden gündüz çocuk bakım evini yeni eğitim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Kreşi olmayan mahallelerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Her mahalleye sosyal tesis hedefimiz için ilk çalışmamızı Pınar Mahallemizde başlattık. “Plajlarımızı ücretsiz olarak komşularımızın hizmetine açacağız” demiştik. Kilyos, Rumeli Feneri ve Kısırkaya plajlarımızı komşularımızın denize girmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenledik ve güvenli hale getirdik. Sarıyerli komşularımız plajlarımızdan ücretsiz faydalanabilecek. İstanbullu hemşerilerimiz ise Kısırkaya plajımızdan ücretsiz faydalanabilecek. Eylül ayında Kadın ve Aile Müdürlüğümüzü kuruyoruz. Sabit Pazar alanları için çalışmalara başladık. Köyler bölgesinin alt yapı çalışmalarının başlaması için İSKİ için şantiye yeri bulduk ve tahsis ettik. Yeni yapılacak ve yenilenecek parklarımızda gezici tuvaletlerin kısa bir sürede yerleştirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak afete hazır hale getireceğiz. ” dedi. Kahvaltılı geçen toplantının ardından Ağustos ayında doğum günü olan muhtarlar için muhtarla beraber pasta kesen Başkan Aksu, daha sonra tüm muhtarla toplu foto çektirdi.