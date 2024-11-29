Sarıyer Belediye Başkanı Aksu öğretmenlerle buluştu

24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla Sarıyer Belediyesi çocuk gündüz bakımevleri, Sarıyer Gençlik Merkezi, Sarıyer Akademi, EÇADEM, Sarıyer 95, kültür ve spor müdürlüğü bünyesinde hizmet veren öğretmenleri akşam yemeğinde ağırlayarak günlerini kutlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, ''Gençlerimiz ve çocuklarımız bir ömür boyunca öğretmenlerinin izinde gider. Geleceğimize ışık olacak çocuklarımız ve gençlerimize emek veren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun'' dedi.

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri, Sarıyer Gençlik Merkezi (SAGEM) ve Sarıyer Akademi, Spor Müdürlüğü branş eğitmenleri, Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı EÇADEM, Sarıyer 95, Kültür Müdürlüğü’ne bağlı tiyatro ve halk dansları eğitmeni yüzlerce eğitimciyi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ağırlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Belediye Başkanvekili Hüseyin Coşkun, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, meclis üyeleri, başkan yardımcıları Sergül Doğan, Ayhan Gedik, Osman Demir, Cem Çetin, Bayram Ali Baştan, birim müdürleri ile öğretmenlerin katıldığı programda Başkan Aksu, Sarıyer Belediyesi eğitim camiasında uzun yıllar emek vermiş Müzeyyen Kutu Küçüközdemir ve Meltem Ölmez Öztatar’ı hizmetlerinden dolayı birer plaket takdim etti, öğretmenlerle beraber pasta keserek toplu fotoğraf çektirdi.

“HAYAT BOYU ÖĞRETMENLERİMİZİN İZİNDE YÜRÜRÜZ”

Başkan Aksu, programa katılan öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin ulvi bir görev olduğunu belirterek, “Bugün bütün öğretmen kadrolarımız ve yardımcı personel arkadaşlarımızla birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Öğretmenlik en ulvi görevlerden biridir. Bu ulvi görevi yerine getirerek, geleceğimize ışık tutacak gençlerimiz ve çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Gençlerimiz ve çocuklarımız, izinizde yürüyecek. Sizler onlara ne öğretirseniz onlarla yaşayacaklar. Hepimiz çocuk olduk. Ben ilkokulu, beş sınıf bir arada köy okulunda okudum. Şimdiki çocuklarımız çok daha şanslı. İlkokuldaki öğretmenimi hiç unutmadım. Her öğretmenler gününde ararım, ellerini öperim. Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözünde belirttiği gibi kırk yıl geçse de öğretmenlerimiz hayatımız boyunca bize yol gösterendir. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

“BELEDİYE OLARAK EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ”

Gündemde yer alan kreş tartışmaları ile ilgili de kısa bir açıklama yapan Başkan Aksu, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren 11 tane Çocuk Gündüz Bakımevimiz var. 12. çocuk gündüz bakımevimizi Kireçburnu Mahallemizde yapıyoruz. Çok kısa bir süre sonra hizmete açacağız. 13. çocuk gündüz bakımevimiz ise Kazım Karabekir Mahallemizde olacak. Göreve gelmeden önce seçim vaatlerimizden biri de ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde çocuk gündüz bakımevlerini hayata geçirmekti. İhtiyaca göre kreş sayımızı artıracağız. Çocuklarımızın diğer çocukların gerisinde kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu yıl Sarıyer Akademi bünyesinde HİBRİT eğitime başladık. Tüm gençlerimizi bu eğitimden faydalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği çocuk ve gençlerimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin de bu süreçte başarılı çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Hepinize bu konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“EN YÜKSEK YEVMİYE VEREN İLÇE BELEDİYESİ OLDUK”

Sarıyer Belediyesi’nde toplu sözleşme sürecini uzlaşmayla ve en yüksek yevmiye veren İstanbul’un tek ilçe belediyesi olarak tamamladıklarını belirten Başkan Aksu, “Toplu sözleşmeyle eğitimcilerimize de mevcut izin haklarına 8 gün izin hakkı daha ilave ettik. Tüm eğitimcilerimize hayırlı olsun. Tüm öğretmenlerimizin gününü yürekten kutluyorum. Kendinize iyi bakın, ailelerinize selamlarımı iletin” dedi. Programda ayrıca sanatçı Hürdağ Aydın türküleri ile geceye renk kattı.