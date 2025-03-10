Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Ordulu hemşerileriyle buluştu

Sarıyer Belediye Başkan M. Oktay Aksu, Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Ordulular Derneği’nin (SAODER) Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğinde hemşerileriyle buluştu. Başkan Aksu, tüm hemşerilerinin Ramazan ayının dayanışma, birlik ve beraberlik içinde geçmesini diledi.

Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Ordulular Derneği’nin (SAODER) ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği, Ordulu hemşerileri bir araya getirdi. Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Necati Özdemir, SAODER Başkanı Özkan İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, CHP İl Başkan Yardımcısı Cabbar Kement, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kubat, MHP İlçe Başkanı Dursun Karabacak, İYİ Parti İlçe Başkanı Canan Özkan, MHP Şişli İlçe Başkanı Oğuz Tolga Cabbar, muhtarlar, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

SAODER Başkanı Özkan İlhan, iftar programının açılış konuşmasında, katılımcılara teşekkür ederek Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı. Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Necati Özdemir ise Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, konuşmasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın önemine değindi. Aksu, “ Bu mübarek ayda gerçek anlamda ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar istemeden bizim onlara yardım etmemiz lazım. Sizin bildiğiniz ihtiyaç sahibi komşumuz varsa bizlere lütfen bildiriniz” dedi.

KİREÇBURNU GÜVERTE’DE İLK ÇAYLARIMIZI YUDUMLADIK

Sarıyer Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da iftara katılanlara bilgiler aktaran Başkan Aksu, “Kireçburnu’nda yapımı tamamlanan Sarıyer Belediyesi Sosyal Tesisleri Güverte’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk çayların yudumlandığını, açılışı ise Ramazan ayından sonra gerçekleştirileceğini belirtti. Konuşmasında önümüzdeki ay inşaatına başlanacak projeler hakkında da bilgi veren Başkan Aksu, “Ayazağa’da otopark ve pazar inşaatına önümüzdeki ay inşallah başlayacağız. Çayırbaşı’nda bir kent lokantasının yakında temelini atacağız. Kazım Karabekir Mahallemizde çocuk gündüz bakımevi ve SAGEM için çalışmalara başladık. Ayazağa’da yine bir tıp merkezini inşaatı için hazırlıklarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.İftar programı, katılımcıların birlikte oruç açması, yemek duası ve sohbetlerinin ardından halk sanatçısı Gülay Şenkal’in türküleri ile son buldu.