Sarıyer Belediye Başkanı Aksu Rumeli Kavağı sakinleriyle buluştu

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu seçim vaadi olan “Mahallemi Dinliyorum” toplantısının ikincisinde Rumeli Kavağı Mahallesi’nde komşularıyla buluştu, sorunları ve çözüm önerilerini yerinde dinledi.

Seçim çalışmaları sırasında ilçemizi hep beraber yöneteceğiz” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun katılımcılık ilkesiyle hayata geçirilen projelerinden biri olan “Mahallemi Dinliyorum” toplantısının ikincisi Rumeli Kavağı Mahallesi’nde gerçekleşti. Toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, başkan yardımcıları Sergül Doğan, Cem Çetin, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, birim müdürleri ile koordinatörler katıldı.

ÖNCELİKLİ TALEP VE İHTİYAÇLAR BELİRLENDİ

Sarıyerlilerin talep ve ihtiyaçları baz alınarak Sarıyer Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yıllık stratejik planına da rehberlik edecek “Mahallemi Dinliyorum” toplantısına Rumeli Kavağı Mahallesi sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Toplantıya katılanlara dağıtılan emojilerin üzerinde bulunan QR Koduyla mahallelinin talep ve ihtiyaçlarının dört başlıkta önem sırasına göre belirlendiği toplantıda Rumeli Kavağı sakinleri, Başkan Aksu’ya sorularını yönelttiler. Kültür, hizmet, yaşam, turizm odaklı bir perspektifle Rumeli Kavağı için belediyenin ilk yapması gereken hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda doğa, insan ve tüm canlılara saygı daha sonra da deprem ve afetlere dayanıklı kent talebi öncelik sırasında yer aldı. Alt yapı, parkların bakımı, otopark, asfalt ve kaldırımların yenilenmesi, ağaç budama, ilaçlama, dere ıslahı, ulaşım gibi sorunların dile getirildiği toplantıda Başkan Aksu, ilgili birim müdürlerine ve koordinatörlere gerekli talimatları vererek sorunların en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Sarıyer Belediyesi’nin yetkisinde olmayan sorunlar için de ilgili kurumlarla görüşülerek, takip edeceklerini ifade etti.

“İLÇEMİZDE FOSEPTİK SORUNUNA SON VERECEĞİZ”

Toplantının sonunda göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalarla ilgili Rumeli Kavağı Komşularına bilgi veren Başkan Aksu, “Değerli komşularım, Maslak’ta aş evi inşaatı yapılmıştı. Yarım kalan inşaat halindeki aş evimizde göreve gelir gelmez gerekli çalışmaları başlattık. Kısa bir süre sonra açacağımız aşevimizde yaşam koşulları el vermediği için yemeğe ulaşamayan, yalnız yaşayan sahipsiz komşularımızı tespit edeceğiz. Bu komşularımıza günde bir öğün sıcak yemek hizmeti vereceğiz. Kreşler ve yurtlardaki kızlarımızın yemeklerini, cenazelerimizdeki pidelerimizi bu aş evinde yapacağız. İlçemizde yeni bir kent lokantası için uygun bir yer arıyoruz.

“İLÇEMİZDE İKİNCİ KENT LOKANTASI’NI AÇIYORUZ”

Açacağımız yeni Kent Lokantası’nda günlük olarak bin kişiye yemek vereceğiz. Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefiyle yola çıktık. İlk sosyal tesisimizi Kireçburnu Mahallemizde iki ay sonra açıyoruz. İkincisini pınar mahallesinde açacak ve sosyal tesis projemizi tüm mahallelerimizde hayata geçireceğiz. Kısırkaya ve iki tanesi de Kilyos’ta olmak üzere üç plajımızı Sarıyerli komşularımızın ücretsiz bir şekilde hizmete açtık. Köyler bölgemizde atık suyu yağmur suyu kanallarını yapıyoruz. Kavak, Rumeli Feneri ve Garipçe’de foseptiğe son vereceğiz.

“EYLÜL’DE KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ KURUYORUZ”

Akademi sınavına girip kazanamayan çocuklarımız açıkta kalmayacak. Akademimiz büyüyor. Artık hiçbir çocuğumuz akademiye gidemiyorum demeyecek. Hibrit eğitim sistemine geçiyoruz. Kireçburnun’da yeni bir kreş açıyoruz. Eylül ayına yetiştireceğiz. Yapımı hızla devam ediyor. Komşu İletişim Merkezimiz tamamlanmak üzere. Bu merkeze ulaşan talepleriniz 48 saat içinde çözülecek, çözülemezse neden çözülemediği sizlere bildirilecek. Yaz spor okullarımız 12 branşta devam ediyor. Eylül’de Kireçburnu’nda Sarıyer Edebiyat Günleri başlayacak. Kadın komşularımız için yine Eylül ayında Kadın ve Aile Müdürlüğümüzü kuruyoruz. Mikrokredi kermeslerimiz devam ediyor. Kadın komşularımızın hem ekonomik hem de sosyal yaşama daha aktif katılabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İmkanlar ölçeğinde maksimum düzeyde hizmet vermeye çalışıyoruz. Kısaca ne yapmaya çalışıyorsak en güzelini sizlerle beraber yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir akşamda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyor, hepinize sevgi, saygı sunuyorum” dedi.