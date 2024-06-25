Sarıyer Belediye Başkanı Aksu sözünü tuttu: Kilyos Halk Plajı açıldı

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu seçim öncesi verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Kilyos’ta daha önce özel bir işletme tarafından işletilen ve girişi ücretli olan plaj halkın kullanımına açıldı. Altyapı sorunu çözülen ve tüm güvenlik önemleri alınan plaj her gün 18.00’e kadar açık olacak.

Yerel seçimler öncesi “Sarıyer halkı temiz, düzenli, güvenli, hijyenik, doğal, çevreye saygılı plajlarına kavuşacak” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun seçim vaatlerinden biri olan Kilyos Halk Plajı açıldı.

Kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar gören ve yürüyüş yolu çöken 200 metre uzunluğundaki plajda ilk iş olarak atık su sorunu çözüldü. Atık su hatları birbirine bağlanarak kirli suyun denize akmasının önüne geçildi. Ardından çöken yolu onaran ekipler, plaj düzenmelesi gerçekleştirdi. Altyapı ve temizlik çalışmaları tamamlanan, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri yeniden düzenlenen, cankurtaran ve güvenlik eksikiği giderilen plaj halkın kullanımına açıldı. Plaj çalışmalarını yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Kilyos Muhtarı Cem Şaik, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kilyos halkı eşlik etti.

VATANDAŞLAR SAĞLIKLI VE HİJYENİK KOŞULLARDA DENİZE GİREBİLECEK

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Seçimlerde söz verdiğimiz gibi Kilyos Halk Plajımızı düzenleme çalışmalarında sona geldik. Buradaki yürüyüş yollarını düzenledik, soyunma kabini, duşlar ve tuvaletlerimizi yaptık, gözetleme kulemizi yaptık, boncuklarımızı çektik ve deniz botumuzu da aldık. Cankurtaranlarımızla Sarıyerli komşularımıza ve İstanbullu hemşehrilerimize hizmet için buradayız. Daha önce buradan kanalizasyon geçiyordu ve sızıntılar vardı. Bazı bağlantılar tam olarak yapılamamıştı ve denizimiz kirleniyordu. Atık su kanalını olduğu gibi tamamen arka tarafa deplase ettik ve pompalarla sahilden bağlantılarını yaptık. Artık denizimizde herhangi bir atık su söz konusu değil. Tamamen sağlıklı, hijyenik koşullarda vatandaşlarımız burada denize girebilecekler. Bu çalışmalar sırasında destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm çalışma arkadaşlarına, belediye çalışanlarımıza, Sarıyerli komşularımız ve İstanbul halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

KISIRKAYA PLAJI ARTIK DAHA DONANIMLI

Kilyos’tan sonra Kısırkaya Plajı’nda da incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer Belediyesi’ne ait 13 dönümlük plaj alanında yapılan 500 araçlık otopark, soyunma kabinleri, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı kullabilecekleri tuvaletleri, duş alabilecekleri yerleri inceledi. Sarıyer Belediyesi temizlik işçilerinin hafta içi 3 gün yaptığı plaj temizlik çalışmalarını da bir süre inceleyen Aksu, buraya gelerek denize giren vatandaşlara da plajı temiz tutma çağrısında bulundu. Başkan Aksu, “Sarıyer Belediyesi olarak hem Sarıyerli komşularımızın hem de İstanbullu hemşerilerimizin denize girebilmeleri için plaj düzenlemelerimizi sezon başına yetiştirerek hizmete açtık. Ancak plajlarımıza gelen tüm komşularımız ve İstanbullu hemşerilerimizin bu alanları daha temiz tutmaları konusunda ricada bulunuyorum” dedi.