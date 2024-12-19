Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Yerli Malı Haftası'nda çocuklarla buluştu

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, her yıl Aralık ayının ikinci haftasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nı Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören 5 yaş grubu çocuklarla kutladı. Çocuklar, ülkemizin kültürel zenginliğini anlatan birbirinden renkli gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, yerli üretimi desteklemek, milli ekonomiyi güçlendirmek ve çocuklara tutumlu olma bilincini kazandırmak amacıyla kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören 5 yaş grubu çocuklarla buluştu. Düzenlenen etkinliğe Başkan Aksu’nun yanı sıra Başkanvekili Hüseyin Coşkun, başkan yardımcıları Cem Çetin, Nizamettin Günel, Osman Demir, Sergül Doğan, Belediye Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, belediye meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri ile iş insanı Dilek Terimer de katıldı. Etkinlikte çocukların, eğitmenler eşliğinde sahneledikleri birbirinden güzel yerli malı temalı gösterilerini izleyen ve zaman zaman çocuklara eşlik eden Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, bölgelerimizi temsil eden ve kültürel zenginliğimizi anlatan gösterilerde sahne alan çocukları kutlayarak, eğitmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZ SEVGİYLE BÜYÜYOR, OYUNLA ÖĞRENİYOR”

Kültürel farkındalığı artırmak, çocukları daha bilinçli ve üretken bireyler olarak yetiştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aksu, Bugün paylaşacağımız bu güzel atmosferin çocuklarımızın geleceğinde iz bırakacağına inanıyorum” diye konuştu. Sarıyer Belediyesi Gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocukların sevgiyle büyüdüklerini ve oyunla öğrendiklerini ifade eden Başkan Aksu, “Siz değerli anne ve babaların desteği, kreşlerimizin varlığını sürdürmesi ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi koşullarda büyümesi büyük önem taşıyor. Birlikte hareket ederek kreşlerimizin kapanmaması ve bu hizmettin daha fazla çocuğa ulaşması için dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Hep birlikte çocuklarımızın kreşlerine sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya da devam edeceğiz.

“ÇOCUK OYUNEVİ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kısa bir süre sonra ilçemizin 12. çocuk gündüz bakımevini Kireçburnu Mahallemizde hizmete açıyoruz. Bununla birlikte gündüz bakımevlerimizde eğitim gören çocuk sayısı 900 olacak. Ayrıca seçim sürecinde açıkladığımız vaatlerimiz arasında yer alan Çocuk Oyunevi Projesi’ni de Kireçburnu Gündüz Bakımevi’nde hayata geçiriyoruz. Bu projemizin hayata geçmesiyle çocuğunu bırakabileceği bir yer bulamayan ve bu yüzden bir takım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan annelerimiz, çocuklarını bizlere gönül rahatlığıyla emanet ederek, rahat bir nefes alacak. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Aksu, yerli malı haftası kutlamalarının ardından aynı yerde kurulan Mikrokredili kadınların yeni yıl kermesi için kurulan stantları gezerek, üretici kadınlarla sohbet etti.