Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Zekeriyaköy sakinlerini dinledi

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun, mahallelerin sorun ve önerilerini yerinde dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek için başlattığı ''Mahallemi Dinliyorum'' toplantısının yeni adresi Zekeriyaköy oldu.

Sarıyer Belediyesinin düzenlediği “Mahallemi Dinliyorum” toplantılarının beşincisi Zekeriyaköy’de yapıldı. Zekeriyaköy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun yanı sıra; Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, başkan yardımcıları Sergül Doğan, Osman Demir, Cem Çetin, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, birim müdürleri, koordinatörler, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ve Zekeriyaköy Muhtarı Semra Özkaya, Kilyos Muhtarı Cem Şaik, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Elif Kılıç ile mahalle sakinleri katıldı.

BAŞKAN AKSU’YA SORUNLARINI İLETTİLER

Sarıyerlilerin talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak Sarıyer Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yıllık stratejik planına da rehberlik edecek toplantıya katılanlar, kendilerine dağıtılan emojiler üzerinde bulunan QR koddaki bağlantıya girerek mahalle ile ilgili sorunlarını belirledi. Yine mahallelilerin verdiği oylar ile bu sorunlar birkaç başlıkta toplanarak önem derecesine göre sıralandı. Toplantıda Zekeriyaköy sakinleri Başkan Oktay Aksu’ya sorularını da yöneltti.



Altyapı, ulaşım, sokak hayvanları, inşaatlardan doğan sorunlar, depreme dayanıklılık, sokak aydınlatmaları, film setlerinin geç saatlere kadar çalışması gibi sorunların dile getirildiği toplantıda Başkan Aksu, gerekli talimatları vererek sorunların en kısa zamanda çözüleceğinin sözünü verdi. Aynı zamanda komşu iletişim masasını ziyaret eden mahalle sakinleri kendilerine verilen öneri-talep formunu doldurarak istek ve önerilerini toplantı alanında kurulan Komşu İletişim standındaki görevlilere iletti.

ALTYAPI MÜJDESİ

Vatandaşların altyapı ile ile ilgili sorunlarını dinleyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Altyapı ile ilgili İBB Meclisi’nde yer tahsisi gerçekleştirdik Kilyos’ta bir yer tahsis ettik eylül sonu gibi Ekrem Başkanımızın katılımıyla kurdeleyi keseriz. Köyler bölgemize yağmur suyu ve atıksu kanalları döşenecek. İSKİ yatırım programına alınan bu çalışma için 7 milyar bütçe ayrıldı. Bütçe konusunda da bir sıkıntımız yok yani. Gümüşdere’ye ileri biyolojik arıtma tesisi yapılacak ve burada arıtılan su bahçe sulamasında da kullanılacak. İnşallah üç yılda altyapı sorundan kurtulmuş olacağız”dedi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR MERKEZ KURACAĞIZ

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sokak hayvanları yasası ile ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Aksu, “Biliyorsunuz veteriner hekimim. Bu yasa zaten 2014 yılında çıktı, 2021 yılında revize edildi. Mevcut değişen haliyle bugünkü hali arasında çok da büyük farklar yok aslında. Sadece tek bir fark var; al, kısırlaştır, mikro çipleştir, aldığın yere bırak olarak düzenlenen yasa, kısmını aldığın yere bırakma olarak değişti. Sarıyer Belediyesi olarak kanun bana,’Öldür’ demiyor ki ‘Aldığın yere bırakma’ diyor.



Bu konuda gönüllü komşularımızın hepsiyle iletişim halinde olacağız. Birlikte iş birliği içerisinde olacağız. Kanunun bize verdiği yetkileri de kullanıp toplumun içerisindeki herkesin mutlu olabileceği bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. İddia ediyorum Türkiye’ye örnek bir rehabilitasyon merkezi ve bakım evini Sarıyer’de inşa edeceğiz. Tamamen kameralarla her yer izlenilebilir şekilde, şeffaf şekilde hizmet vereceğiz. Sahiplendirme çok ön plana çıkacak. Ücretsiz sokak hayvanı sahiplenen komşularımızın o hayvan için bir yıllık mamasını biz karşılayacağız. Belki buna tedavi ve aşıyı da ekleyeceğiz. İçiniz rahat olsun” dedi.

CİDDİ DENETLEMELER GELİYOR

Film setleri ve inşaatların yarattığı sorunlar ilgili de konuşan Başkan Mustafa Oktay Aksu, “Ben tercihimi çevreden, doğadan, insandan yana kullanacağım” diyerek tüm inşaatların ciddi şekilde denetleneceğinin sözünü verirken film setlerinin ilçedeki çalışma saatlerinin düzenlenmesiyle alakalı meclis kararı alabileceklerini belirtti.

İKİ SOSYAL TESİS GELİYOR

Son olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Oktay Aksu, Sarıyer Akademi diye bir birimimiz var. Burada çocuklarımıza lise ve üniversiteye hazırlık eğitimi veriyoruz. Biliyorsunuz sınavla öğrenci alınıyor ve sınavlarda başarılı olan öğrencilerin çoğu dışarıda kalıyordu. Hiçbir öğrencimizi bu yıldan itibaren dışarıda bırakmadık.



Sosyal tesisler sözü vermiştik. İki sosyal tesisimizin inşaatı başladı. Biri Kireçburnu’nda eski zabıta binamızın olduğu yer. Diğerini Pınar Mahallesi’nde sizlerin hizmetine sunacağız. Aşevi inşaatı hatırlarsanız açılmıştı. Ancak açılmadığını göreve gelince anladık. Bayağı ciddi masraflar yaptık. Eylül ayına yetiştireceğiz. Kreşlerimizdeki bin öğrencinin yemeğini, cenazelerde verdiğimiz pideleri, Bahçeköy Kız Öğrenci Yurdundaki yemekleri ve belki ileride personel yemeklerini, yardıma muhtaç komşularımız varsa onlara en azından günde bir sefer sıcak yemek vermek gibi projelerimizi hayata getireceğiz. Bölgede afet koordinasyon ve lojistik merkezi kuracağız. Her ay düzenli muhtarlarımızla da buluşuyoruz. Muhtarlarımızla biz koordineli bir şekilde ve eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz.

“ON İKİNCİ ÇOCUK BAKIM EVİMİZ TAMAMLANMAK ÜZERE”

Biliyorsunuz çocuk gündüz bakım evi konusunda iyi bir durumdayız. 11 çocuk gündüz bakım evimiz var, 12.sini hazırlıyoruz. Bu yıl bu hizmetimizden faydalanmak için bi çocuk için belediyemize başvuru yapıldı. Ama biz ancak 250 civarında kayıt alabildik. Bu yıl adam kayırma söz konusu olmasın diye noter kurası ile öğrenci kayıtlarını aldık ve noter huzurunda kura çekerek öğrencilerimizi aldık. İkinci döneme ayırdığımız Sarıyer Tıp Merkezi projemiz belki de en erken yapacağımız projelerden birisi olacak”diyerek konuşmasını noktaladı. Toplantı sonunda mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Aksu, daha sonra komşularıyla fotoğraf çektirdi.