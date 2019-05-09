Sarıyer Belediye Başkanı Genç, çocuklarla birlikte tohum ekti

‘Sevgimiz büyüdükçe engeller küçülür’ sloganıyla gerçekleşen programda çocuklar kümes inşasından bez çanta boyamaya ve sebze ekimine kadar birbirinden eğlenceli aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirdi.

Gayrimenkul devi Keller Williams tarafından Amerika’da geleneksel hale gelen, Türkiye’de ise bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen “Red Day- Topluma Katkı Günü” bu kez Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi’nde (EÇADEM) birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Merkezde firma çalışanlarıyla bir araya gelen özel çocuklar Anneler Günü için çanta boyayıp bileklik yaptı, oluşturdukları bahçeye tohum ekti ve bahçeye bir kümes inşa etti. Birbirinden renkli anlara sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Her yıl mayıs ayının ikinci Perşembe günü dünya genelinde gerçekleşen etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. Çocuklarla birlikte tohum ekip, çanta boyayan Başkan Genç’e ilgi yoğun oldu.

BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Etkinliğe katılan Keller Williams Türkiye Operasyon Direktörü Huriye Ceylan Şenlen, “ Rad Day Keller Williams çalışanlarının dünyanın birçok yerinde yılın bir günü işlerini bırakarak bulundukları bölgede ihtiyaç duyan kişilere yardım etmeye adanmış bir aktivite. Tüm her şeyin temelinde gönüllülük var. Tüm dünyada ofisler kapalı ve 200 bine yakın çalışan bulunduğu bölgede ihtiyaç duyanlara yardım ediyor. Burada çocuklarla vakit geçirmenin bana da büyük katkısı oluyor. O nedenle bu etkinliklere zaman ayırmak oldukça önemli. Birlikte çalışarak birbirimizi iyi tanıyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Keller Williams Sarıyer Bölge Müdürlüğü danışmanlarından Damla Şen, “Benim büyük oğlum engelli olduğu için daha önce EÇADEM ile tanışma fırsatı bulmuştum. Bugünü de burada değerlendirmek istedik. Çok güzel bir mekan, bizlere büyük olanaklar sundu. Burada çocuklarla birlikte bir kümes inşaatı yapıyoruz, bir yandan bir bostan kurduk bitki ekeceğiz, bir yandan da pazar günü Anneler Günü olduğu için hediye olarak bez çanta boyuyoruz. Önemsendiklerini hissetmek onları çok mutlu ediyor. Şuan hepsi çok mutlu. Bu işi gönülden yapıyoruz bunun farkındalar. Ben Türkiye’de bir engelli annesi olarak söylüyorum çok zorlanıyoruz ve farkındalığın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü burada biraz farklıysan her şey çok zor. Umarız biraz olsun destek olabilmişizdir” diye konuştu.

FAYDALI BİR ETKİNLİK

EÇADEM Müdürü Güler Başaran ise, “Amerika merkezli bir emlak firması bu yıl 9 Mayıs gününü Red Day yani topluma katkı günü olarak kutluyor. Firmanın Sarıyer Bölge Müdürlüğü bu yıl etkinlik için bizi seçti. Bugün tüm çalışanlar eşleri ve çocuklarıyla burada. Çocukların bahçemizde bir kümes arzusu vardı. Bunu yapmayı kabul ettiler. Artık bahçemizde tavuklarımız olacak, çocuklar onları besleyecekler. Aynı zamanda binamızın yan tarafında bir bostan oluşturdular. Oraya da sebzeler ektiler hep birlikte. Anneler Günü için de bez çanta boyadılar. Çok hoş bir etkinlik oldu. Çocuklarımız için değişik kesimlerden insanlar tanıma anlamında çok faydalı bir etkinlikti. Onlar çok mutlular. Böyle güzel günlerin devamını istiyoruz” dedi.