Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 1 Mayıs bayramında belediye çalışanlarıyla buluştu

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’nda kutlama yapmak için toplanan partililer ve emekçilerle daha sonra da belediyenin fen işleri ve temizlik işlerinde mesai yapan belediye çalışanlarıyla buluştu

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, emek ve dayanışma bayramı 1 Mayıs’ta önce Saraçhane’den emek bayramının simgesi Taksim Meydanı’na gitmek için bir araya gelen partililer ve emekçilerle buluştu daha sonra da mesai yapan belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

“Bayramı Taksim’de kutlayacağımız günler uzak değil”

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Saraçhane’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından Ferahevler’de bulunan belediye şantiyesinde bugün görev yapan çalışanlarla buluştu. Başkan Aksu, burada kendisini karşılayan çalışanlara yaptığı konuşmasında, ‘Dün olduğu gibi bugünde emeğin ve dayanışmanın her zaman yanında olacağız. Az önce Saraçhane’deydim. 1 Mayıs’ın simgesi olan Taksim Meydanı’na maalesef ulaşamadık. Kimsenin kimseyle bir derdi yok. Gönül isterdi ki emekçilerimiz bugün Taksim’de bir araya gelerek bayramlarını halaylarla kutlasın ancak olmadı. İşçilerimizle, emekçilerimizle kol kola girerek kutlayacağımız bayramların çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum’ dedi.

“Sarıyer’imizi hep beraber ileriye taşıyacağız”

Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları Nizamettin Günel, Osman Demir, DiSK- Genel İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, Şube Sekreteri Deniz Türkan, Şube Mali Sekreteri Serkan Büyükdurmuş, Baş Temsilci Aysun Güner Davulcu ile birlikte belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanların katıldığı kutlama programında Başkan Aksu, ‘Tüm çalışma arkadaşlarımın şunu bilmesini isterim; Sarıyer Belediye Başkanı olarak dün olduğu gibi bugün de sizlerle her zaman omuz omuza olacağız. Her zaman sizin yanınızda olacağım. Emek dostu belediyecilik anlayışımızla örnek bir ilçe olarak Sarıyer’imizi hep beraber ileriye taşıyacağız. Emek ve dayanışma gününüz kutlu olsun’ dedi.